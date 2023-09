Elis dévoile des objectifs climat ambitieux à horizon 2030

Des objectifs de réduction des émissions approuvés par la SBTi

et alignés avec les Accords de Paris

Elis, leader mondial des services circulaires, dévoile aujourd'hui sa feuille de route climat et ses objectifs à horizon 2030, témoignant de son engagement à accompagner la transition de la société vers une économie bas-carbone.

Elis vise ainsi à :

Réduire de 47,5 % en valeur absolue ses émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 d'ici 2030, par rapport à 2019 1 ;

; Réduire de 28 % en valeur absolue ses émissions de gaz à effet de serre du scope 3 issues de l’achat de biens et services, des carburants et de l’énergie amont, du transport et de la distribution amont, des déplacements domicile-travail ainsi que de la fin de vie des produits vendus (et ce également par rapport à 2019).

Ces objectifs ont été approuvés par la Science Based Targets initiative (SBTi). Cet organisme issu d’un partenariat entre le Pacte Mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI), le Carbon Disclosure Project (CDP) et le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), est l’acteur de référence internationale sur le sujet. Ces objectifs sont alignés avec les Accords de Paris de 2015, et visent à contribuer à limiter l’augmentation de température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels pour les scopes 1 et 2, et nettement en dessous (« well below ») de 2°C pour le scope 3.

Ces objectifs climat marquent une nouvelle étape dans la stratégie RSE et climat d'Elis. Le Groupe travaille en effet depuis de nombreuses années à réduire sa consommation d'énergie et ses émissions de CO2eq. En 2022, il a réduit ses consommations d'énergie thermique en intensité de 26 % par rapport à 2010 dans ses blanchisseries européennes et a atteint, et même dépassé, son objectif de réduction des émissions de CO2eq (scopes 1 et 2) par kilogramme de linge livré, avec une baisse de 25 % depuis 2010. Le Groupe a également réduit ses émissions de CO2eq (Scope 1 & 2) en valeur absolue de 17,5 % entre 2019 et 2022.

Ces objectifs viennent compléter la raison d’être récemment dévoilée par le Groupe : « Assurer au quotidien et de façon durable un service circulaire de protection, d’hygiène, et de bien-être partout dans le monde. »

L’économie circulaire est au cœur du modèle économique d'Elis, fondé sur la vente de l’usage d’un produit plutôt que sur la vente du produit lui-même (économie de la fonctionnalité). Au-delà de l’économie de la fonctionnalité, le Groupe travaille sur d’autres champs de l’économie circulaire comme la réparation, la réutilisation, le reconditionnement ou le recyclage afin de prolonger la durée de vie de ses produits et ainsi garder en utilisation les matières le plus longtemps possible.

Le groupe Elis est convaincu que le modèle d’économie circulaire, notamment en réduisant les consommations de ressources naturelles et en maintenant en utilisation les produits, est une solution durable pour répondre aux enjeux environnementaux actuels et aux limites de la planète.

Les services proposés par Elis se positionnent notamment comme une alternative durable à :

L'achat simple ou l'utilisation simple des produits : en optimisant leur utilisation dans une logique de mutualisation, en optimisant les processus industriels d’entretien (consommation d’eau, d’énergie, …), en réparant et en réutilisant les produits tout au long du cycle de vie. Le changement de taille de porteurs, l’arrivée ou le départ de salariés, le changement de collection sont des évènements récurrents d’une entreprise, que l’économie de fonctionnalité permet de solutionner. À titre d’exemple, l’utilisation de vêtements de travail entretenus par Elis permet jusqu’à 37 % de réduction des émissions par rapport à une solution d’acquisition et 48 % en matière de consommation d’eau ; Des produits à usage unique, dit jetables : en proposant des solutions réutilisables, le plus souvent entretenues localement, contribuant également à l’emploi et au développement économique des territoires. À titre d’exemple, l’utilisation de tenues de bloc opératoire réutilisables dans les établissements de santé permet une baisse de 31 % des émissions en comparaison avec des tenues jetables, pouvant aller jusqu’à 62 % selon la consommation réelle.



Ces alternatives à des approches linéaires de consommation, permettent d’éviter des émissions et de contribuer à réduire les émissions des clients. Les nouveaux objectifs climat du Groupe sont une nouvelle étape pour accompagner ses clients dans l'atteinte de leurs propres objectifs.

A l’occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du Directoire d'Elis, a déclaré : « Elis franchit une nouvelle étape clé dans sa stratégie RSE en dévoilant aujourd'hui des objectifs climat ambitieux, approuvés par la SBTi et alignés avec les Accords de Paris. Pour atteindre ces objectifs, nous capitaliserons sur des solutions d'efficacité énergétique connues et maitrisées, nous investirons dans des innovations de rupture et des solutions de décarbonation ou nouerons des partenariats dans notre chaîne de valeur. Le Développement Durable est au cœur de notre modèle économique fondé sur l’économie circulaire, qui offre une alternative plus responsable en termes de consommation de ressources, de production de déchets et d'impact climat. Notre engagement et nos performances climat ont d’ailleurs été reconnus par le CDP avec une notation A- en 2022. Cette nouvelle stratégie climat souligne notre ambition, en tant que leader du marché, de jouer un rôle encore plus important dans la lutte contre l'urgence climatique. Elle sera un facteur d’attractivité et de fierté pour l’ensemble de nos salariés, engagés au quotidien dans sa mise en œuvre et dans l’atteinte de nos objectifs. Nous sommes également persuadés que cette stratégie sera une source durable de différenciation, nous positionnant comme un partenaire crédible, engagé et de long terme pour nos clients et prospects, et qu’elle permettra au Groupe de poursuivre sa croissance rentable. »

Pour atteindre ses objectifs, Elis a développé une feuille de route et un plan d'action détaillés :

Sur les scopes 1 et 2, qui représentent 28 % des émissions de CO2eq du Groupe, Elis vise à : Optimiser encore davantage la performance de ses blanchisseries industrielles grâce au déploiement de solutions d’efficacité énergétique reconnues et d'innovations expérimentales ; Décarboner son énergie via la production sur site d’énergie renouvelable, en ayant recours à des énergies alternatives ou à de nouvelles stratégies d’achats ; Réduire l'impact environnemental de sa flotte logistique grâce à des outils d'optimisation des livraisons, des actions d'éco-conduite ou la transition de sa flotte.

Sur le scope 3, qui représente 72 % de ses émissions de CO2eq, Elis vise à : Améliorer et optimiser ses pratiques opérationnelles , notamment en matière de gestion du linge ; Réduire l'impact environnemental des produits d'Elis en travaillant sur la conception, les matières ou les modes de production ; Réduire l'impact du transport de marchandises et accompagner ses employés vers des modes de déplacement plus responsables.



Ce plan d’action crédible et ambitieux privilégie des approches d’efficacité tant en termes de carbone que de gains financiers. Il s’appuie notamment sur des technologies et approches éprouvées par le Groupe. L’engagement de l’ensemble des parties prenantes du Groupe et du marché, sera cependant critique pour son atteinte d’ici à 2030.

Les progrès du Groupe seront régulièrement communiqués et partagés en interne comme en externe afin d’engager l’ensemble des salariés dans la démarche et informer de façon transparente l’ensemble des parties prenantes.

Présentation du plan climat d’Elis et point sur l’activité estivale

Date : lundi 4 septembre 2023 à 17h45, heure de Paris

Intervenants : Xavier Martiré (Président du Directoire), Louis Guyot (Directeur Administratif et Financier) et Claire Bottineau (Directrice RSE)

Lien pour le webcast : https://edge.media-server.com/mmc/p/uwe9gw6w

Numéros pour la conférence téléphonique et la session de questions/réponses :

France : +33 170918704

Royaume-Uni : +44 1 212818004

Etats-Unis : +1 7187058796

Allemagne : +49 6917415712

Espagne : +34 917699498

Italie : + 39 028020911

A propos d’Elis

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 29 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et l’environnement.

https://fr.elis.com/fr

Avertissements

Ce communiqué de presse peut contenir des informations et des déclarations relatives à des événements futurs, des tendances, des attentes, des objectifs, des perspectives et d’autres déclarations prospectives concernant les activités futures du Groupe, sa situation financière, ses résultats d’exploitation, ses performances et sa stratégie, au regard des objectifs liés au climat, des objectifs financiers et à d’autres objectifs inclus dans le présent communiqué. Les déclarations prospectives ne sont pas des déclarations se rapportant à des faits historiques et peuvent contenir les termes « peut », « sera », « devrait », « continue », « vise », « estime », « projette », « croit », « a l’intention », « s’attend », « planifie », « cherche » ou « anticipe » ou des termes ou expressions dont le sens est similaire. En outre, le terme « ambition » exprime un résultat souhaité par le Groupe, étant précisé que les moyens à mettre en œuvre ne dépendent pas uniquement du Groupe. Ces informations et déclarations prospectives sont fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables à la date du présent communiqué de presse et qui, par nature, comportent des risques et incertitudes connus et inconnus du Groupe. Ces données, hypothèses et estimations sont susceptibles d’évoluer ou d’être ajustées en raison d’incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle du Groupe, liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire ou fiscal ou en raison d’autres facteurs dont le Groupe n’a pas connaissance à la date du présent communiqué de presse. En outre, la matérialisation de certains risques, notamment ceux décrits au chapitre 4 « Gestion des risques et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022, disponible sur le site internet d’Elis (www.elis.com), pourrait avoir un impact sur l’activité, la situation financière, les résultats, la performance et la stratégie du Groupe, notamment au regard de ces objectifs liés au climat. Par conséquent, la réalisation effective des objectifs liés au climat, des objectifs financiers et des autres objectifs inclus dans le présent communiqué de presse peut s’avérer inexacte à l’avenir, ou peut différer matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Le Groupe ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à la réalisation des objectifs énoncés dans le présent communiqué de presse. Par conséquent, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces informations et déclarations.

Ce communiqué de presse et les informations qu’il contient ont été préparés sur la base des données mises à la disposition du Groupe à la date de ce communiqué de presse. Sauf indication contraire dans le présent communiqué de presse, le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne sont valables qu’à cette date. Le Groupe n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements ou des circonstances futurs ou autres, excepté dans les cas où les lois et réglementations applicables le requière.

Ce communiqué de presse inclut certains indicateurs non financiers, ainsi que d’autres données non financières, qui sont tous sujets à des incertitudes de mesure résultant de limitations inhérentes à la nature et aux méthodes utilisées pour les déterminer. Ces données n’ont généralement pas de signification standardisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d’autres groupes. Le Groupe se réserve le droit de modifier, d’ajuster et/ou de retraiter les données incluses dans le présent communiqué de presse, de temps à autre, sans préavis et sans explication. Les données incluses dans le présent communiqué de presse peuvent être mises à jour, amendées, révisées ou supprimées dans des publications, présentations et/ou communiqués de presse ultérieurs d’Elis, en fonction notamment de la disponibilité, de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations, ou de l’évolution des circonstances applicables, y compris de l’évolution des lois et réglementations en vigueur.

Ce communiqué de presse peut inclure ou se référer à des informations obtenues auprès de diverses sources tierces ou établies sur la base de celles-ci. Ces informations peuvent ne pas avoir été examinées et/ou vérifiées de manière indépendante par le Groupe et le Groupe n’approuve pas ou ne cautionne pas ces informations en les incluant ou en y faisant référence. En conséquence, le Groupe ne garantit pas ni l’exactitude, ni le caractère raisonnable, ni l’exhaustivité de ces informations, et aucune déclaration, garantie ou engagement, explicite ou implicite, n’est fait et le Groupe n’accepte aucune responsabilité quant à l’exactitude, le caractère raisonnable ou l’exhaustivité de ces informations, et le Groupe n’est pas tenu de mettre à jour ou de réviser ces informations.

Les données et les objectifs liés au climat inclus dans ce communiqué de presse n’ont pas été audités et n’ont pas fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes du Groupe.

1 L’objectif comprend les émissions liées à l'utilisation des terres et aux absorptions provenant des matières premières bioénergétiques. Les émissions du Scope 2 sont reportées en market-based.

Scope 1 (émissions directes) principalement associées aux consommations de gaz, carburant… ;

Scope 2 (émissions indirectes) associées aux consommations d’énergie électrique ou de vapeur ;

Scope 3 (autres émissions indirectes) associées aux autres champs d’émissions : achats, transport amont, déplacement des salariés…

