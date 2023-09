LACROIX renforce son offre digitale de

supervision des réseaux d’eau et de chaleur

en partenariat avec la société américaine ICONICS

Alors que les besoins en eau et en énergie ne cessent d’augmenter à l’échelle mondiale, la ressource reste quant à elle limitée et doit donc être autant que possible protégée. Conscient de ces enjeux, LACROIX renforce son engagement dans la protection des ressources en s’associant avec la société américaine ICONICS pour lancer une nouvelle offre logicielle de supervision LX SCADA pour un pilotage connecté, sécurisé et maîtrisé des réseaux d’eau et de chaleur (HVAC).

L’association de deux leaders pour le pilotage avancé des infrastructures

La collaboration avec ICONICS a permis à l’activité Environment de LACROIX de développer son offre de supervision LX SCADA. Cette nouvelle offre logicielle conjugue l’expertise de LACROIX dans sa connaissance marché du monitoring et pilotage des réseaux d’eau et HVAC, et le savoir-faire technologique d’ICONICS, éditeur logiciel mondialement reconnu sur les marchés des smart-grids, smart factories et smart buildings.

S’appuyant sur une série de modules de la suite ICONICS, la solution LX SCADA intègre nativement de nombreux protocoles de communication standardisés des domaines de la télémétrie et de l’Internet, permettant ainsi aux exploitants de réseau de faire interagir leur supervision LX SCADA avec l’ensemble des équipements et applications métiers du monde de la télégestion.

Une nouvelle solution de supervision déjà testée et adoptée sur 4 continents

En complément des investissements importants pour le lancement de nouveaux produits dans le cadre du plan Leadership 2025, cette nouvelle offre est stratégique pour supporter l’ambition de développement de l’activité Environnement de LACROIX en France et à l’international.

Le lancement officiel se fera en octobre, à l’occasion des salons Pollutec (Lyon), IBS (Paris) et H20 (Italie), événements internationaux de référence des solutions pour l'environnement, l'industrie, la ville et les territoires.

En amont de ce lancement , LACROIX a dès à présent déployé sa nouvelle solution LX SCADA sur des sites pilotes en France mais également à l’international avec le support de partenaires localement implantés en Indonésie, Espagne, Maroc et Mexique. Cette offre, s’appuyant sur un cœur logiciel déjà mondialement utilisé, permettra à LACROIX d’accélérer son développement à l’international en s’appuyant sur un réseau fort de 50 « channel partners » répartis sur les 5 continents.

Prochains rendez-vous

28 septembre après la Bourse, pour les résultats du 1er semestre 2023

Rejoignez notre Club des Actionnaires

Le Club des Actionnaires de LACROIX - LACROIX (lacroix-group.com)

Retrouvez les informations financières sur notre espace Investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/investisseurs/

À propos de LACROIX et de son activité Environment

Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée au chiffre d’affaires de 708 millions d’euros en 2022, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

L’activité Environment de LACROIX opère dans les réseaux d’eau aux côtés des grands exploitants depuis des dizaines d’années à travers ses produits SOFREL. L’entreprise est reconnue pour sa contribution à optimiser les réseaux d’eau à distance, sa connaissance des cas d’usage, son leadership et sa fiabilité.

À propos d’ICONICS

ICONICS, entreprise du groupe Mitsubishi Electric, et dont le siège se situe à Foxborough, dans le Massachusetts, est un développeur mondial de logiciels de visualisation en temps réel, d'interfaces homme-machine et de solutions SCADA. Avec plus de 375 000 installations à travers le monde, le logiciel ICONICS est recommandé pour automatiser, surveiller et optimiser les assets les plus critiques, et reconnu comme un leader mondial.

Contacts







LACROIX

DG Délégué & VP Exécutif Finance

Nicolas Bedouin

investors@lacroix.group

Tél.: +33 (0)2 72 25 68 80







ACTIFIN

Relations presse

Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr

Tél.: +33 (0)1 56 88 11 19







ACTIFIN

Communication financière

Marianne Py

mpy@actifin.fr

Tél.: +33 (0)6 88 78 59 99

Pièce jointe