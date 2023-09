Communiqué de presse – lundi 04 septembre 2023 – 17h45

ARGAN et CARREFOUR développent une nouvelle plateforme logistique Aut0nom sur une ancienne friche industrielle à Caen

CARGAN-LOG, la joint-venture conclue entre ARGAN et CARREFOUR, vient de mettre en chantier une nouvelle plateforme logistique de 82 000 m² qui sera louée à la division supply chain du distributeur dans le cadre d’un bail d’une durée ferme de 9 ans. Ce projet, développé sur une ancienne friche industrielle PSA, concrétise une ambition énergétique et écologique exemplaire avec la conservation des arbres existants et la plantation de plus de 11 000 autres selon le principe de la forêt « Miyawaki ».

Crédit photo : Agence Franc

Avec l’échangeur assurant la jonction entre la Nationale 814 - le Périphérique de Caen – et l’A13, reliant Caen au Havre et Paris, Mondeville (14) bénéficie d’un emplacement stratégique pour les activités logistiques. C’est cette localisation qui a été retenue par ARGAN et CARREFOUR pour accueillir la nouvelle plateforme logistique de 82 000 m².

Un quart du bâtiment disposera d’une zone réfrigérée, le reste sera dédié à l’entreposage de produits à température ambiante. Le site accueillera également 2 500 m² de bureaux et locaux sociaux. La livraison de l’ensemble est programmée pour l’été 2024.

Comme pour l’ensemble des nouveaux développements d’ARGAN, ce site sera estampillé Aut0nom®. L’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture, couplée à des batteries de stockage de l’énergie, permettra de produire et de consommer sur place une énergie verte qui couvrira la totalité des besoins du site en termes de chauffage, de rafraichissement et d’éclairage. Le chauffage et le rafraichissement du site seront assurés par des pompes à chaleur électriques air/eau beaucoup moins énergivores que les chaudières à gaz, permettant ainsi de diviser par 12 les émissions de CO 2 .

Plus de 11 000 arbres plantés sur une ancienne friche industrielle dépolluée

Ce projet prend place sur une ancienne friche industrielle PSA de 30 hectares préalablement dépolluée. Le « recyclage » de ce foncier permet de limiter l’artificialisation des sols et l’impact écologique de l’opération.

Il s’accompagne également d’un grand plan de reforestation et de végétalisation.

Les arbres seront conservés, et 11 000 nouveaux pieds – issus d’essences locales - seront plantés selon le principe de la forêt Miyawaki. Au final, 41 % de l’assiette foncière seront dédiés aux espaces verts.

L’action conjointe d’Aut0nom et de la reforestation du site feront du projet de Mondeville une opération exemplaire au niveau de son bilan carbone. Elle permettra également de viser une certification BREEAM Very Good, ainsi qu’une labellisation Biodivercity.

Jean-Claude Le Lan, Fondateur et Président du Conseil de Surveillance d’ARGAN : « ARGAN poursuit et renforce son partenariat historique avec CARREFOUR, son principal locataire avec aujourd’hui plus de 20 sites logistiques en exploitation. La constitution de cette joint-venture, où pourront se loger les futurs développements en immobilier logistique de CARREFOUR, est un contrat gagnant-gagnant entre deux entités complémentaires ».

Calendrier financier 2023 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

2 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023





Calendrier financier 2024

3 janvier : Chiffre d’affaires annuel 2023

18 janvier : Résultats annuels 2023

21 mars : Assemblée Générale annuelle





A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 30 juin 2023, son patrimoine représente 3,5 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3,6 Md€. ARGAN est une SIIC cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





