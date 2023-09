Communiqué : Orange réalise avec succès son émission inaugurale d'obligations indexées sur des objectifs de performance durable pour 500 millions d'euros

Communiqué de presse

Paris, 04 septembre 2023

Orange réalise avec succès son émission inaugurale d'obligations indexées sur des objectifs de performance durable pour 500 millions d'euros

Orange a réalisé avec succès sa première émission obligataire indexée sur des indicateurs de performance durable (Sustainability-Linked Bond), pour un montant nominal de 500 millions d'euros. Les obligations sont liées à l'objectif du Groupe de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (Scope 1, 2 et 3) de -45 % d'ici 2030 (par rapport à 2020) et à son engagement de fournir un soutien numérique et une formation à des bénéficiaires externes (cumul de 6 millions de bénéficiaires entre 2021 et 2030).

Cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre est aligné sur l'objectif de maintenir le réchauffement climatique à 1,5 °C et a été soumis à la validation du SBTi.

Devise Format Maturité Nominal Coupon Re-offer spread EUR Taux Fixe 2035 500 millions 3,875% m/s + 72bps

Cette émission fait suite à la récente publication par le Groupe de son Sustainability-Linked Financing Framework. Ce Framework est aligné sur les Sustainability-Linked Bond Principles de l'ICMA et a fait l’objet d’une revue indépendante de Moody's Investors Services qui l’a qualifié de "Contribution significative à la Durabilité". Moody's a notamment souligné que l’ampleur des objectifs de performance durable choisis est "significative, sur la base d’une combinaison d'approches par benchmark" et que "leur impact attendu [...] sur les objectifs de durabilité est considéré comme significatif", reflétant ainsi l'ambition globale du Groupe.

Cette émission illustre l'intégration continue par Orange d’initiatives durables dans sa stratégie de financement. Avec une sursouscription de 5 fois, elle permet également à Orange d’étendre la maturité de sa dette et de diversifier ses sources de financement à des conditions optimales.

Laurent Martinez, Directeur Financier du Groupe, a déclaré : "Cette transaction inaugurale sustainability-linked a été très bien accueillie et démontre la confiance des marchés dans la solidité financière du Groupe, sa stratégie et sa capacité à concrétiser ses ambitions ESG."

Elizabeth Tchoungui, Directrice Exécutive en charge de la Responsabilité Sociétale d'Entreprise du Groupe, a ajouté : "Le plan stratégique d'Orange, "Lead the Future", et son orientation ESG par conception placent la RSE au cœur de la stratégie du Groupe. Cela se traduit par des objectifs clairs et ambitieux à la fois en termes de maîtrise de notre impact environnemental et pour promouvoir davantage l'inclusion numérique."

Le Sustainability-Linked Financing Framework et la Second Party Opinion sont disponibles sur le site Orange.

Crédit Agricole CIB est intervenu en qualité de Banque en charge de la Structuration ESG.

Crédit Agricole CIB, ING et SMBC sont intervenus en qualité de Coordinateurs Globaux.

Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, La Banque Postale et Standard Chartered sont intervenus en qualité de Teneurs de Livre.

