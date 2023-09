Hepsor AS-i sidusettevõte Hepsor P113 OÜ ütles üles üürilepingu

Hepsor AS-i 45%-lise osalusega sidusettevõte Hepsor P113 OÜ ütles üles üürilepingu Novel Clinic Assets OÜ-ga. Hepsor P113 OÜ-le kuulub ca 4 000 m2 üüritava pinnaga ärihoone Tallinnas, aadressil Pärnu mnt 113, millest lõpetatud üürileping oli sõlmitud 3 575 m2-ile. Üürileping lõpetati üürniku poolse üürilepingu tingimuste olulise rikkumise tõttu.

Üürnikul on kohustus hüvitada ülesütlemisest tekkiv kahju Hepsor P113 OÜ-le ning üürileandja käes on võimalike kahjunõuete hüvitamiseks tagatisena erinevaid tagatisi. Likviidsed tagatised tagavad lõppenud üürinõudest tekkiva kahju hüvitamise maksimaalselt kuni 2024. aasta veebruarini. Kuna Hepsor P113 OÜ-l on lisaks üürikahjule üürniku vastu ka teisi kahjunõudeid, siis ülesütlemise mõju ettevõtte rahavoogudele võib saabuda ka varem. Üürilepingu lõpetamisest tulevalt mõju Hepsor AS kontserni majandustulemustele on raske hinnata, kuna see sõltub eelkõige sellest kui kiiresti leitakse uued üürnikud.

Hepsor tegeleb vabanenud üüripinnale uute üürnike otsimisega. „Tegemist on unikaalse Rohelise Mõtteviisi energiasäästliku hoonega ning oleme positiivselt meelestatud hoone täitmise osas uute meditsiinivaldkonna üürnikega“ ütles juhatuse liige Henri Laks.

Arendusprojekt on finantseeritud 8,3 miljoni euro suuruse laenuga AS LHV Pank poolt ning Hepsor AS koos kaasomanikega jätkavad laenu graafikujärgset teenindamist.

Hepsor P113 OÜ’le kuulub ca 4 000 m2 üüritava pinnaga ärihoone aadressil Pärnu mnt 113, Tallinn. Tegemist on ainsa 100% maakütte- ja jahutusega töötava A-energiaklassi meditsiinivõimekusega ärihoonega Tallinnas. Kasutusel olevad uuenduslikud tehnoloogiad loovad tervisliku sisekliima ja tagavad üürnikele aastaringselt madalad kõrvalkulud, sealhulgas väiksemad küttekulud. Hoonet iseloomustavad keskkonnasäästlik arhitektuur, laitmatu funktsionaalsus ja loodussõbralikud ehitusmaterjalid.

Hoones asub maja projekteerinud arhitektuuribüroo PLUSS-i kontor ning lisaks büroopindadele on majas ka lõunasöögirestoran ja katuseterrass. Hoone on ehitanud Mitt & Perlebach OÜ.





Henri Laks

Juhatuse liige

Telefon: +372 5693 9114

e-post: henri@hepsor.ee





Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis, kes tegutseb alates 2023. aastast ka Kanada kinnisvaraturul. Kaheteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1600 kodu ja ligi 36 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insenertehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 199 500 m2.