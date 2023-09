ITS Group poursuit sa croissance avec un chiffre d'affaires semestriel 2023 de 90 M€, en hausse de 8% !

ITS Group, ESN spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale, publie son chiffre d'affaires consolidé pour le premier semestre de son exercice 2023.

Chiffre d'affaires consolidé 1er semestre en M€ 2022 2023 Variation Activités France 75 262 80 045 6% Activités Etrangères 8 174 9 951 22% Total 83 936 89 996 8%

Le Groupe réalise au premier semestre un chiffre d'affaires de 90 M€ avec une belle progression de 8%. La croissance organique représente +5,5 M€ soit + 7%. La seule variation de périmètre étant liée à l’intégration de l’entreprise Youzou (acquisition en octobre 2022) au sein de ITS Ibelem, qui représente 1 M€ sur le semestre.

Cette croissance s'appuie sur la bonne dynamique des prestations de services (hausse des effectifs productifs et des TJM) dans les domaines d’activités des infrastructures et opérations IT, cybersécurité, observabilité et mobilité.

À l’étranger, l’entité Belge poursuit également sa croissance et MIB Suisse réalise une progression de 1,1 M€ (distribution d’infrastructures non-récurrente), confirmant sa résilience.

Fort d'un niveau d'activité semestriel en phase avec ses attentes, et dans un contexte économique incertain et inflationniste, le Groupe a pour objectif de maintenir son résultat d’exploitation à un niveau proche de l’excellente performance réalisée en 2022.

ITS Group depuis 2021 a rejoint la communauté Greenly pour mesurer son empreinte carbone annuellement. Une démarche, qui a pour objectif de prendre des engagements concrets pour le climat. Le groupe a réduit ses émissions de CO2 de 33% pour le scope 1 et 15% pour le scope 2. La prochaine étape ? ITS group prévoit de continuer sur cette lancée et à se fixer des objectifs encore plus ambitieux chaque année pour réduire ses émissions de CO2.