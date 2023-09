Theratechnologies annonce certains faits saillants financiers provisoires pour le troisième trimestre 2023

- Atteinte d'un BAIIA ajusté positif pour le T3 2023



- Encaisse, obligations et fonds du marché monétaire de 22,9 millions $US au 31 août 2023

Le présent communiqué constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 16 décembre 2021 à son prospectus préalable de base simplifié daté du 14 décembre 2021.

MONTRÉAL, 05 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une entreprise biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements novateurs, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'attendait à déclarer un BAIIA ajusté1 positif pour son troisième trimestre terminé le 31 août 2023. De plus, au 31 août 2023, Theratechnologies estime que son encaisse, ses obligations et ses fonds du marché monétaire s'élevaient à 22,9 millions $US.

« L'engagement de Theratechnologies envers les investisseurs au début de l'année 2023 fut de rester ferme dans la réalisation de ses principaux objectifs financiers, notamment quant à l'atteinte d'un BAIIA ajusté positif d'ici la fin de l'exercice financier en cours, » a déclaré Philippe Dubuc, vice-président principal et chef de la direction financière de Theratechnologies. « Avec les vents contraires du deuxième trimestre fermement derrière nous, nous sommes heureux d'annoncer ces résultats positifs avant la tenue de notre prochaine conférence téléphonique portant sur nos résultats financiers et nous avons hâte de partager ces résultats financiers complets. »

La Société prépare présentement ses résultats financiers du troisième trimestre 2023 et prévoit les publier, de même que les documents les accompagnant, avant la fin du mois de septembre. Les détails de la conférence téléphonique portant sur ces résultats financiers seront partagés plus près de cette date.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov.

Mesure non conforme aux IFRS et aux PCGR américains

Les renseignements présentés dans le présent communiqué de presse comprennent une mesure financière non conforme aux Normes internationales d’information financière (« IFRS ») et non conforme aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis, soit l’expression « BAIIA ajusté ». Le « BAIIA ajusté » est la mesure que la Société utilise comme indicateur de la performance financière. Le « BAIIA ajusté » est calculé en ajoutant, au bénéfice net ou à la perte nette, les produits financiers et les charges financières, les amortissements, l’impôt, la rémunération fondée sur des actions au moyen d’options d’achat d’actions, certains coûts de restructuration, et certaines dépréciations de stocks (ou les reprises connexes). Le « BAIIA ajusté » exclut les effets d’éléments qui reflètent principalement l’incidence des décisions d’investissement et de financement à long terme plutôt que les résultats des activités courantes. La Société est d’avis que cette mesure peut être un indicateur utile de sa performance opérationnelle d’une période à l’autre. Elle utilise cette mesure non conforme aux IFRS pour prendre des décisions de nature financière, stratégique et opérationnelle. Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure financière normalisée aux termes du référentiel comptable utilisé pour établir les états financiers de la Société auxquels la mesure se rapporte et il pourrait ne pas être comparable à des mesures financières semblables présentées par d’autres émetteurs.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives »), au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, qui sont fondées sur les convictions et les hypothèses de notre direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « prometteur », « serait », « perspectives », « croire », « planifier », « envisager », « anticiper », « s'attendre à » et « estimer », ou la forme négative de ces termes, ou des variations de ceux-ci. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les délais de publication de nos résultats financiers du troisième trimestre, la publication d'un « BAIIA ajusté » positif et le respect par la Société de toutes les modalités et conditions de la convention de crédit. Bien que les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la Société estime être des hypothèses raisonnables à la lumière des informations actuellement disponibles, les investisseurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces informations car les résultats réels peuvent varier par rapport aux informations prospectives. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des déclarations prospectives sont les suivantes : la Société disposera de toutes les données finales pour présenter ses résultats financiers du troisième trimestre dans les délais fixés dans le présent communiqué de presse, les ventes de nos produits continueront de croître aux États-Unis, aucun événement n'aura d'incidence négative sur le « BAIIA ajusté », et nous ne manquerons pas à l'une des modalités ou conditions contenues dans la convention de crédit. Les énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors du contrôle de Theratechnologies, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux liés à ou découlant de : un retard dans la publication de nos résultats financiers du troisième trimestre 2023 par rapport à l'échéancier prévu dans le présent communiqué de presse, le non-respect par la Société des modalités et conditions contenues dans la convention de crédit, un changement de réglementation, des rappels de produits, des rétrocessions et rabais imprévus ayant un impact négatif sur les revenus nets et le « BAIIA ajusté ». Nous référons les investisseurs actuels et potentiels à la section « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 27 février 2023, disponible sur SEDAR à www.sedarplus.ca et sur EDGAR à www.sec.gov en tant que pièce jointe à notre rapport sur formulaire 40-F daté du 28 février 2023, sous les documents publics de Theratechnologies, pour connaître les risques additionnels liés à nos activités. Le lecteur est prié d'examiner attentivement ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres, et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et représentent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de circonstances futures ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

Personnes-ressources :

Demandes des investisseurs :

Philippe Dubuc

Vice-Président senior et Chef de la direction financière

pdubuc@theratech.com

1 438-315-6608

Demandes des médias :

Julie Schneiderman

Directrice principale, Communications et Affaires corporatives

communications@theratech.com

1 514 336-7800

1 Voir « Mesure non conforme aux IFRS et aux PCGR américains » ci-dessus.