JCDecaux remporte les contrats des Abribus de Toulouse Métropole et des mobiliers urbains de la Ville de Toulouse pour une durée de 15 ans

Paris, le 5 septembre 2023 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir remporté, à la suite de deux appels d’offres différents, les contrats des Abribus de Toulouse Métropole (796 203 habitants) et des mobiliers urbains de la Ville de Toulouse (471 941 habitants), quatrième ville de France et capitale de la région Occitanie.

Pour Toulouse Métropole, ce renouvellement de contrat porte sur 1 638 Abribus, dont 20 équipés d’écrans numériques et 10 abris végétalisés. Des solutions d’efficacité énergétique, telles que l’éclairage LED, la modulation de l’éclairage des caissons, les détecteurs de présence pour l’éclairage sous-abri, seront déployées pour réduire les consommations énergétiques de 64% par rapport au marché actuel.

La Ville de Toulouse a également reconduit son contrat relatif aux mobiliers urbains, pour 15 ans avec JCDecaux. Celui-ci porte sur 559 Mobiliers Urbains pour l’Information 2m2, 55 mobiliers 8m2, 66 mobiliers numériques 2m2, 40 mobiliers événementiels, 52 supports d’affichage libre et 30 colonnes culturelles. Des solutions d’efficacité énergétique seront mises en place afin de diminuer la consommation d’électricité. Grâce à la mise en place de ce nouveau marché, la Ville de Toulouse réalisera une économie d’énergie de 39% par rapport au marché actuel.

En lien avec la Stratégie Climat du Groupe visant à atteindre le Net Zéro Carbone d’ici 2050, les équipes de JCDecaux procéderont au reconditionnement à neuf de 70% des Abribus de Toulouse Métropole et de 80% des mobiliers urbains de la Ville de Toulouse pour minimiser les impacts liés à l’extraction de matière première, à la fabrication de nouveaux composants, au transport et aux déchets. Cette rénovation permettra une réduction des émissions de gaz à effet de serre comprise entre 70% et 90% par rapport à l’installation de nouveaux mobiliers. Les mobiliers neufs qui seront installés dans le cadre de ces contrats seront conçus avec des matériaux recyclables ou recyclés.

Les mobiliers installés sont les œuvres d’architectes ou de designers renommés comme Lord Norman Foster ou des créations JCDecaux et Cité Concept.

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes heureux que Toulouse Métropole et la Ville de Toulouse renouvellent leur confiance à JCDecaux pour les Abribus et les mobiliers urbains. Cette décision renforce notre détermination et notre engagement à offrir le meilleur service aux villes et aux citoyens. Nos équipes sont fières de s’engager auprès de Toulouse Métropole et de la Ville de Toulouse, comme elles ont pu le faire par le passé. JCDecaux apportera ainsi toute son expertise technique, esthétique, servicielle et environnementale afin de contribuer à bâtir un territoire exemplaire, pensé pour tous ses habitants. Depuis sa création, le modèle de développement de JCDecaux permet la création, l’installation, la mise à disposition et l’entretien de services urbains d’utilité publique, accessibles à tous, respectueux de l’environnement et créateurs de valeur économique sur les territoires sans coût pour les citoyens. Ce renouvellement de contrats va générer des emplois sur la région et contribuer à l’économie locale. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2022 : 3 317 millions d'euros (a) – Chiffre d'affaires du premier semestre 2023 : 1 585 millions d'euros (a)

– Chiffre d'affaires du premier semestre 2023 : 1 585 millions d'euros N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 040 132 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 573 villes de plus de 10 000 habitants

11 200 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,4/5), CDP (A-), MSCI (AA) et classé Platine par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (604 536 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 205 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (333 620 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (101 976 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (654 957 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (170 973 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (129 305 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 198 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (19 371 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

