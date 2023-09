CREDIT AGRICOLE SA : CRÉDIT AGRICOLE MOBILITY SERVICES, 3e PILIER STRATÉGIQUE DE CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE POUR DEVENIR LEADER DE LA MOBILITÉ VERTE EN EUROPE

Communiqué de presse

Massy, le 5 septembre 2023

CRÉDIT AGRICOLE MOBILITY SERVICES : 3e PILIER STRATÉGIQUE DE CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE POUR DEVENIR LEADER DE LA MOBILITÉ VERTE EN EUROPE

Après la création d ’une offre comp l ète de leasing via Leasys, un leader paneuropéen de la location longue durée co-détenu à 50-50 avec Stellantis, l’élargissement de notre empreinte géographique avec l’acquisition à 100% de CA Auto Bank et sa filiale Drivalia pour en faire un leader paneuropéen du financement automobile, de la location et de la mobilité, CA Consumer Finance développe une offre de service complète et ambitieuse qu’il distribuera sous la marque Crédit Agricole Mobility Services. Ce nouveau pilier stratégique constitue un puissant levier de développement.

À horizon 2026, plus de 20 services automobiles pourront être proposés à ses différents clients via toutes les entités européennes du g roupe .

Crédit Agricole Consumer Finance s’est entendu avec Opteven sur un projet d’accord stratégique pour distribuer à tous ses clients une offre européenne d’extension de Garantie et de contrat de M aintenance .

Crédit Agricole Consumer Finance annonce une prise de participation au capital d’Hiflow, leader dans la livraison de véhicules à l'unité, et en devient actionnaire majoritair e.

Crédit Agricole Consumer Finance inaugurera, le 12 septembre 2023 à Fayence (83), Agilauto Partage, une solution de partage de véhicules, d’abord lancée en milieu rural pour les particuliers, et qui sera également proposée dans les entreprises.





Les services : le nouveau pan de la stratégie automobile paneuropéenne de Crédit Agricole Consumer Finance

Avec le lancement d’une offre de services dédiés à la mobilité à l’échelle européenne, Crédit Agricole Consumer Finance s’appuie sur un nouveau pilier stratégique pour servir son ambition d’être leader de la mobilité verte en Europe.

Le catalogue de services viendra soutenir et compléter les solutions de financement en leasing d’ores et déjà proposées par le Groupe :

CA Auto Bank dans 19 pays européens ;

Drivalia dans 15 pays européens ;

Agilauto en France ;

Et Leasys dans 10 pays européens.

Ce pilier stratégique orienté sur les services sera un levier de satisfaction auprès des clients finaux, un outil pour renforcer les partenariats avec les constructeurs, les concessionnaires, etc., et une source de rentabilité financière.

À horizon 2026, plus de 20 services automobiles seront proposés

CA Consumer Finance projette de conclure différents partenariats avec des entreprises spécialistes des services automobiles pour développer d’ici 2026 une offre complète de services dédiés à la mobilité et qui adressera les besoins de tous les profils de clients en Europe.

Sept pôles de services constitueront à terme le catalogue de Crédit Agricole Mobility Services : garanties, deliveries, partage de véhicules, assurances, financement, charge des véhicules électriques et fleet management.

Crédit Agricole Consumer Finance crée une co-entreprise avec Opteven

Crédit Agricole Consumer Finance et Opteven, expert des garanties et services adaptés à la mobilité, se sont entendus sur un projet d’accord stratégique qui serait complété par la création d’une joint-venture détenue à 50-50 par les deux entreprises.

Cette nouvelle structure permettrait à CA Consumer Finance de proposer une offre d’extension de garantie et de contrat de maintenance, développée par Opteven, auprès de ses clients particuliers et professionnels en Europe.

Le partenariat pourrait être actif dans les 9 pays actuellement couverts par Opteven, puis progressivement étendu à d’autres pays où Crédit Agricole Consumer Finance développe ses activités.

Crédit Agricole Consumer Finance devient actionnaire majoritaire d’Hiflow

Crédit Agricole Consumer Finance annonce une prise de participation dans le capital d’Hiflow et en devient ainsi l’actionnaire majoritaire. Cette prise de participation est assortie d’un accord de coopération avec les fondateurs de Hiflow qui conservent leurs parts et leurs fonctions au sein de l’entreprise.

Dans un marché automobile en pleine mutation, où l’utilisateur final va devenir de plus en plus central, les services de proximité, à domicile, deviennent un maillon clé. Au sein de Crédit Agricole Mobility Services, Hiflow opérera ainsi la dimension Deliveries. L’ambition est de renforcer l’offre et de poursuivre le développement du leader de la livraison de véhicules à l’unité dans 10 pays en Europe à horizon 2026.

Agilauto Partage, une solution d’autopartage électrique qui s’adresse aux habitants des campagnes et aux flottes d’entreprises

Le service d’autopartage électrique en zone rurale sera lancé dans le Pays de Fayence le 12 septembre prochain et sera progressivement déployé dans d’autres collectivités avec le soutien des Caisses régionales de Crédit Agricole. D’abord dédié aux particuliers, associations et petites entreprises dans les zones rurales, le service Agilauto Partage sera également proposé aux entreprises, quelle que soit leur taille, qui souhaitent optimiser leur flotte automobile et faire bénéficier leurs salariés d’un service de mobilité partagée pendant et en dehors des heures de bureau.

« Les services seront un axe fort de notre stratégie dans la mobilité. Ils sont une source de rentabilité importante qui va nous permettre d’accélérer et de renforcer nos positions auprès de nos partenaires en Europe. Ils vont également enrichir le continuum de la mobilité que nous construisons en jouant notamment un rôle de réassurance auprès des clients qui s’orientent vers la mobilité verte » déclare Stéphane Priami, Directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance et Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge du pôle Services Financiers Spécialisés.

À propos de Crédit Agricole Consumer Finance

Crédit Agricole Consumer Finance, filiale du Groupe Crédit Agricole, est spécialiste du financement aux particuliers et fournisseur d’accès à toutes les solutions de mobilités en Europe. Il distribue en direct, sur le lieu de vente ou les plateformes e-commerce de ses partenaires, une gamme étendue de solutions de financement – crédit amortissable, crédit renouvelable, leasing et rachat de crédit - avec des services associés dont les assurances, des solutions de paiement fractionné et des services dédiés à la mobilité, avec pour objectif de répondre aux enjeux de transition énergétique dans la mobilité, l’habitat et la consommation. Ses solutions de financement et ses services sont proposés en France via Sofinco, en Italie via Agos, en Allemagne via Creditplus, au Portugal via Credibom, en Espagne via Sofinco Espana, au Maroc via Wafasalaf, et en Chine via GAC-Sofinco (financement automobile uniquement). Crédit Agricole Consumer Finance ambitionne d’être leader de la mobilité verte en Europe et propose un continuum de toutes les solutions de mobilité dans les 19 pays où il est présent (leasing, location moyenne et courte durée, abonnement, autopartage, installation de bornes de charge…). Il s’appuiera sur la JV avec Stellantis, l’intégration à 100% de FCA Bank et Drivalia et le développement des financements automobiles dans ses entités historiques en Europe et dans les Caisses régionales du Crédit Agricole et chez LCL via Agilauto. CA Consumer Finance agit chaque jour dans l’intérêt de ses 16,7 millions de clients et de la société. Au 31 décembre 2022, CA Consumer Finance gérait 103,1 milliards € d’encours de crédit.

Pour en savoir plus : www.ca-consumerfinance.com

