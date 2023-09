GMAC扩大董事会和会员院校的全球代表性

雷斯顿,弗吉尼亚州, Sept. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 管理专业研究⽣⼊学委员会 (GMAC),⼀所由全球顶尖研究生商学院组成的国际组织,于今⽇宣布了其董事会的变动。⾃2019年起担任 GMAC 董事会成员的新加坡管理⼤学研究⽣专业教育副教务⻓ Themin Suwardy 被选举为 GMAC 董事会主席。来⾃墨⻄哥蒙特雷理⼯⼤学 EGADE 商学院(Tecnológico de Monterrey’s EGADE Business School) 的运营和学术经验总监 Ana María Zermeño Padilla和来⾃Ventech China的管理合伙⼈ Curtis Ferguson 以最新成员的身份加⼊ GMAC 董事会。



此外,GMAC还欢迎亚洲商学院 (Asia School of Business, ASB)成为其第227所会员学校。亚洲商学院位于吉隆坡,于 2015 年由⻢来⻄亚中央银⾏ (Bank Negara Malaysia)与麻省理⼯学院斯隆管理学院 (MIT Sloan School of Management)合作建⽴,以满⾜⻢来⻄亚、东南亚地区和新兴世界对世界级⼈才的需求。如今,亚洲商学院屡获殊荣的MBA学位课程已被誉为全球最具创新性的 MBA 课程之⼀。

GMAC ⾸席执⾏官 Joy Jones 说 GMAC的研究表明,尽管国际流动性有所回升,但较新冠疫情前,亚太地区的商学院仍吸引了更多区域内的⼈才,拉丁美洲的商学院也正从不断增⻓的国际留学申请中受益。我很⾼兴这些才华横溢的⼈才和备受尊敬的亚洲商学院能够深化与GMAC的合作,这有助于我们会员数量的增⻓并增强董事会成员的多样性。他们为GMAC在世界范围内帮助商学院和⼈才相互发现和评估的使命提供了宝贵的观点和重要的洞见。

了解更多 GMAC 董事会新成员的资讯

Ana María Zermeño Padilla 在蒙特雷技术⼤学系统的多个机构(包括 Virtual University 和 TecMilenio)担任学术领导,成绩斐然。在 EGADE 商学院,她负责监督所有学⽣的学习和⽣活体验、学院⾏政运作以及⾯授和在线学⽣的后勤⼯作。她也是 Somos El Cambio和Instituto de Formacion y Perfeccionamiento Policial de San Pedro这两个学术机构的董事会成员。她拥有蒙特雷理⼯⼤学的⼯商管理学⼠学位、教育学硕⼠学位和教育创新博⼠学位,此外,她还有拥有 EGADE 商学院的商业分析硕⼠学位。

Curtis Ferguson是Ventech China的管理合伙⼈,负责对中国快速增⻓的消费市场进⾏投资。他曾在可口可乐公司担任⾼管近四⼗年,先前的职务是可口可乐公司⼤中华区、韩国和蒙古业务部总裁。他⼀直积极参与教育事业,曾担任开罗美国学院 (Cairo American College)主席和⺟校印第安纳⼤学凯利商学院 (Indiana University’s Kelley School of Business)院⻓顾问委员会成员。他发起的奖学⾦计划惠及中东和⾮洲的贫困学⽣,他和可口可乐公司因此荣获美国国务院企业公⺠奖 (Award for Corporate Citizenship) Ferguson先⽣拥有印第安纳⼤学凯利学院理学⼠学位,并完成了于斯坦福⼤学商学院(Stanford Graduate School of Business) 和宾夕法尼亚⼤学沃顿商学院 (Wharton School of the University of Pennsylvania)的⾼管发展课程。

GMAC 对新领导层的加⼊表示欢迎,同时也对即将离任的董事会主席 ACT 教育与职业服务部前总裁 Jon Erickson和即将离任的董事会成员、欧洲⼯商管理学院(INSEAD)学位课程前副院⻓Katy Montgomery表示认可和感谢。

“在过去的⼏年⾥,我⼀直与 Jon 和 Katy ⼀起⼯作,亲眼⽬睹了他们为管理专业研究⽣教育做出的贡献。我⾮常感谢他们所做的贡献,”新任GMAC董事会主席 Themin Suwardy 表示,“我期待着带领 GMAC 董事会,包括新加⼊的 Ana María 和 Curtis为我们不懈服务的学校和候选⼈创造更多价值。”

了解更多有关亚洲管理学院和GMAC会员的信息

亚洲商学院(Asia School of Business,ASB)是GMAC第⼀所⻢来⻄亚的会员学校,该校旨在成为亚洲⾸屈⼀指的管理学院,培养具有变⾰能⼒和原则性的领导者,为更美好的未来和新兴世界的进步做出贡献。他们的教学⽅法注重结合严谨的课堂教学与亚洲各地的实地⾏动学 习体验。除⼯商管理硕⼠学位项目外,亚洲商学院还提供⾯向公司⾼管的⼯商管理硕⼠学位、中央银⾏学硕⼠学位以及将于今年晚些时候推出的管理学硕⼠学位。

要成为 GMAC 的会员,学校必须坚持择优录取;提供⼯商管理、管理学科或同等学科的硕⼠项目;并证明其⽀持GMAC的使命,即为学校和⼈才提供相互发现和评估所需的⼯具和信息。

