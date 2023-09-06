GMAC 擴大了其董事會和成員學校來自全球不同地區的範圍

雷斯頓，維珍尼亞州, Sept. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的研究生商學院協會管理專業研究生入學考試委員會 (GMAC) 今日宣布關於其董事會人員的變動。自 2019 年以來一直擔任 GMAC 董事會成員，並在新加坡管理大學 Singapore Management University 擔任研究生職業教育副院長的 Themin Suwardy 已選為 GMAC 董事會主席。蒙特雷科技大學 Tecnológico de Monterrey 的 EGADE 商學院營運和學術體驗主任 Ana María Zermeño Padilla，以及 Ventech China 的執行合伙人 Curtis Ferguson，已加入 GMAC 董事會成為最新成員。



此外，GMAC 歡迎亞洲商學院 (ASB) 成為其第 227 所成員學校。亞洲商學院位於吉隆坡，於 2015 年由馬來西亞中央銀行——Bank Negara Malaysia，在與麻省理工學院斯隆管理學院合作下設立，以迎合馬來西亞、該地區和新興世界對世界一流人才的需求。如今，亞洲商學院備受讚譽的 MBA 學位課程被譽為世界上最具創新性的 MBA 課程之一。

「GMAC 的研究顯示，儘管國際流動性出現反彈，但亞太地區的商學院在本地吸引的人才比疫情前有所增加，而拉丁美洲地區的商學院則受益於不斷增長的國際學校申請，」GMAC 的行政總裁 Joy Jones 說道。「我非常高興這些才華橫溢的人才以及備受尊敬的亞洲商學院能夠深化與 GMAC 的合作，既豐富了我們董事會的多樣性，也豐富了我們的成員名冊。GMAC 的全球使命是幫助商學院和人才互相了解並相互評價，而他們給這一全球使命帶來了寶貴的觀點和重要的見解。」

更多有關 GMAC 董事會新成員的資訊

Ana María Zermeño Padilla 在 Tec de Monterrey System 的多個機構擔任學術領導，其中包括 Virtual University 和 TecMilenio，在這些機構中她擁有出色的領導履歷。在 EGADE 商學院，她負責監督所有課室和線上學生的學術和生活體驗、行政以及後勤工作。她是 Somos El Cambio 和 Instituto de Formacion y Perfeccionamiento Policial de San Pedro 這兩所學術機構的董事會成員。她擁有 Tecnológico de Monterrey 的工商管理學士學位、教育碩士學位和教育創新博士學位，此外還擁有 EGADE 商學院的商業分析碩士學位。

Curtis Ferguson 是 Ventech China 的執行合伙人，領導對快速增長的中國消費市場的投資。他曾在 Coca-Cola 公司工作了近四十年，最近擔任了 Coca-Cola 大中華區、韓國和蒙古業務部的總裁。他積極參與教育事務，曾擔任開羅美國學院的董事會主席，並任職於母校印第安納大學凱利商學院的院長諮詢委員會。他發起了一個旨在幫助中東和非洲弱勢學生的獎學金計劃，這使他和 Coca-Cola 獲得了美國國務院頒發的企業公民獎。Ferguson 擁有印第安納大學凱利商學院的理學學士學位，並且是斯坦福大學研究生商學院和賓夕法尼亞大學沃頓商學院的高級主管培訓項目的畢業生。

在歡迎新的領導層和董事會成員加入的同時，GMAC 也對即將離任的董事會主席 Jon Erickson 和即將離任的董事會成員 Katy Montgomery 表示認可和感謝。Jon Erickson 曾是 ACT 教育與職業服務部的前總裁，Katy Montgomery 曾是 INSEAD 學院的前學位項目副院長。

「在過去的幾年裏，我與 Jon 和 Katy 合作，親眼目睹了他們的奉獻精神，我們共同為研究生管理教育社群發聲。我對他們的貢獻表示感謝，」新當選的 GMAC 董事會主席 Themin Suwardy 說道。「我期待着領導董事會，包括我們新加入的 Ana María 和 Curt，為我們不辭辛勞服務的學校和候選人創造更多價值。」

更多關於 亞洲商學院 和 GMAC 會員的資訊

亞洲商學院 (ASB) 是來自馬來西亞的首家 GMAC 會員學校，旨在成為亞洲管理領域的頂尖學府，以其培養具有變革力和堅定原則之領導者的能力而聞名，這些領導者將為更美好的未來和新興世界的進步做出貢獻。他們傳授的學習方法注重課堂嚴謹性，結合了遍布亞洲的實地行動學習體驗。除了 MBA 學位項目外，ASB 還將於今年晚些時候推出高管 MBA、中央銀行碩士和管理碩士學位。

要得到加入 GMAC 的機會，學校必須保持嚴格的招生流程；提供工商管理碩士、管理專業或同等學位；並展示出對 GMAC 使命（為學校和人才提供必要的工具和資訊，以互相了解和相互評價）的支持。

關於 GMAC

管理專業研究生入學考試委員會 (GMAC) 是一個由全球領先的研究生商學院組成的以使命為導向的協會。GMAC 為管理碩士課程行業提供世界一流的研究、行業會議、招募工具和評估，以及幫助指引考生完成高等教育之旅的資源、活動和服務。Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) 考試由 GMAC 持有和管理，是使用最廣泛的研究生商學院評估手段。

每年有超過 1,200 萬準學生透過 GMAC 的網站，包括 mba.com，了解 MBA 和商學碩士課程，與世界各地的學校建立聯繫，準備和報名考試，以及得到成功申請 MBA 和商學碩士課程的建議。BusinessBecause 和 GMAC Tours 是 GMAC 的子公司。GMAC 是一個全球性組織，在中國、印度、英國和美國設有辦事處。

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