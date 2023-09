ONWARD programa webcast para proporcionar una actualización comercial de medio año 2023

Eindhoven, Sept. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), la compañía de tecnología médica que crea terapias innovadoras para restaurar el movimiento, la función y la independencia en personas con lesión de la médula espinal, anunció hoy que organizará un webcast para discutir sus aspectos comerciales destacados de Medio Año 2023.



El webcast se llevará a cabo el 19 de septiembre de 2023 a las 2:00 PM CET / 08:00 AM ET. Será presentado por el CEO Dave Marver y la CFO Lara Smith Weber, quienes discutirán los aspectos más destacados del semestre 2023 y proporcionarán una actualización comercial.

Para unirse al webcast a través de Zoom, regístrese utilizando este enlace.

Los participantes también pueden unirse por teléfono:

+32 2 290 9360 (Bélgica)

+49 69 3807 9884 (Alemania)

+31 20 794 0854 (Países Bajos)

+41 22 591 0156 (Suiza)

+44 203 481 5240 (Reino Unido)

+1 346 248 7799 (US)

Números de teléfono adicionales disponibles

ID del seminario web: 884 9100 3320

Una grabación del webcast estará disponible en el sitio web de la Compañía después del evento en vivo.

Acerca de ONWARD Medical

ONWARD es una compañía de tecnología médica que crea terapias para restaurar el movimiento, la función y la independencia en personas con lesión de la médula espinal (LME) y discapacidades del movimiento. Sobre la base de más de una década de investigación científica y preclínica realizada en los principales laboratorios de neurociencia, la compañía ha recibido nueve designaciones de dispositivos innovadores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos por su plataforma ARC Therapy™.

La terapia ONWARD® ARC, que puede ser administrada por sistemas externos ARC-EX™ o ARC-IM™ implantables, está diseñada para administrar estimulación de la médula espinal programada y dirigida. En 2023 se presentaron resultados positivos del estudio fundamental de la compañía, llamado Up-LIFT, que evalúa la capacidad de la terapia transcutánea ARC para mejorar la fuerza y la función de las extremidades superiores. La compañía ahora está preparando presentaciones de aprobación regulatoria para ARC-EX para los Estados Unidos y Europa. Paralelamente, la compañía está llevando a cabo estudios con su plataforma implantable ARC-IM, que demostró resultados clínicos provisionales positivos para mejorar la regulación de la presión arterial después de LME en 2022. Otros estudios en curso incluyen el uso combinado de ARC-IM con una interfaz cerebro-computadora (BCI).

Con sede en Eindhoven, Países Bajos, ONWARD tiene un Centro de Ciencia e Ingeniería en Lausana, Suiza y una oficina estadounidense en Boston, Massachusetts. La compañía también tiene una asociación académica con . NeuroRestore, una colaboración entre el Instituto Federal Suizo de Tecnología (EPFL) y el Hospital Universitario de Lausana (CHUV).

Para obtener más información, visite ONWD.com y conéctese con nosotros en LinkedIn y YouTube.



Ciertas declaraciones, creencias y opiniones en este comunicado de prensa son prospectivas, que reflejan las expectativas y proyecciones actuales de la Compañía o, según corresponda, de los directores de la Compañía sobre eventos futuros. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican varios riesgos, incertidumbres y suposiciones que podrían causar que los resultados o eventos reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones podrían afectar negativamente el resultado y los efectos financieros de los planes y eventos descritos en este documento. Una multitud de factores que incluyen, entre otros, cambios en la demanda, la competencia y la tecnología, pueden causar que los eventos reales, el rendimiento o los resultados difieran significativamente de cualquier desarrollo anticipado. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa con respecto a tendencias o actividades pasadas no deben tomarse como una representación de que dichas tendencias o actividades continuarán en el futuro. Como resultado, la Compañía renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de publicar cualquier actualización o revisión de cualquier declaración prospectiva en este comunicado de prensa como resultado de cualquier cambio en las expectativas o cualquier cambio en los eventos, condiciones, suposiciones o circunstancias en las que se basan estas declaraciones prospectivas. Ni la Compañía ni sus asesores o representantes ni ninguna de sus empresas subsidiarias o los funcionarios o empleados de dichas personas garantizan que las suposiciones subyacentes a dichas declaraciones prospectivas estén libres de errores ni aceptan ninguna responsabilidad por la precisión futura de las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa o la ocurrencia real de los desarrollos previstos. No debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que solo se refieren a la fecha de este comunicado de prensa. Todos los dispositivos y terapias ONWARD a los que se hace referencia aquí, incluidos, entre otros, la terapia ARC-IM, ARC-EX y ARC, están en investigación y no están disponibles para uso comercial.