ONWARD prévoit une webdiffusion pour fournir une mise à jour semestrielle 2023

Eindhoven, 05 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), la société de technologie médicale qui crée des thérapies innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l'indépendance des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, a annoncé aujourd'hui qu'elle organisera un webcast pour discuter de ses faits saillants commerciaux du semestre 2023.



La webdiffusion aura lieu le 19 septembre 2023 à 14h00 CET / 08h00 HE. Il sera animé par le PDG Dave Marver et la directrice financière Lara Smith Weber, qui discuteront des faits saillants du semestre 2023 et fourniront une mise à jour commerciale.

Pour participer à la webémission via Zoom, veuillez vous inscrire en utilisant ce lien.

Les participants peuvent également s'inscrire par téléphone :

+32 2 290 9360 (Belgique)

+49 69 3807 9884 (Allemagne)

+31 20 794 0854 (Pays-Bas)

+41 22 591 0156 (Suisse)

+44 203 481 5240 (Royaume-Uni)

+1 346 248 7799 (États-Unis)

ID du webinaire : 884 9100 3320

Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible sur le site Web de la Société après l'événement en direct.

À propos d'ONWARD Medical

ONWARD est une société de technologie médicale qui crée des thérapies pour restaurer le mouvement, la fonction et l'indépendance chez les personnes atteintes de lésions médullaires (LME) et de troubles du mouvement. S'appuyant sur plus d'une décennie de recherche scientifique et préclinique menée dans des laboratoires de neurosciences de premier plan, la société a reçu neuf désignations de dispositifs révolutionnaires de la Food and Drug Administration des États-Unis pour sa plateforme ARC Therapy™.

ONWARD® ARC Therapy, qui peut être administré par des systèmes ARC-EX™ externes ou implantables ARC-IM™, est conçu pour fournir une stimulation ciblée et programmée de la moelle épinière. Les résultats positifs de l'étude pivot de la société, appelée Up-LIFT, ont été présentés en 2023, évaluant la capacité de la thérapie ARC transcutanée à améliorer la force et la fonction des membres supérieurs. La Société prépare actuellement des demandes d'approbation réglementaire pour ARC-EX pour les États-Unis et l'Europe. En parallèle, la Société mène des études avec sa plateforme implantable ARC-IM, qui a démontré des résultats cliniques intermédiaires positifs pour une meilleure régulation de la pression artérielle après une lésion médullaire en 2022. D'autres études en cours incluent l'utilisation combinée de l'ARC-IM avec une interface cerveau-ordinateur (BCI).

Basée à Eindhoven, aux Pays-Bas, ONWARD possède un centre de sciences et d'ingénierie à Lausanne, en Suisse, et un bureau américain à Boston, au Massachusetts. La société a également un partenariat académique avec . NeuroRestore, une collaboration entre l'Ecole polytechnique fédérale (EPFL) et le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

Pour plus d'informations, visitez ONWD.com et suivez-nous sur LinkedIn et YouTube.



Démenti

Certaines déclarations, croyances et opinions contenues dans le présent communiqué de presse sont prospectives et reflètent les attentes et les projections actuelles de la Société ou, le cas échéant, des administrateurs de la Société concernant des événements futurs. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent plusieurs risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir une incidence défavorable sur les résultats et les effets financiers des plans et des événements décrits dans le présent document. Une multitude de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les changements dans la demande, la concurrence et la technologie, peuvent faire en sorte que les événements, les performances ou les résultats réels diffèrent considérablement de tout développement anticipé. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse concernant les tendances ou activités passées ne doivent pas être considérés comme une représentation que ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. Par conséquent, la Société décline expressément toute obligation ou engagement de publier toute mise à jour ou révision des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse à la suite de tout changement dans les attentes ou de tout changement dans les événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces énoncés prospectifs sont fondés. Ni la Société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales ou dirigeants ou employés de ces personnes ne garantissent que les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés prospectifs sont exemptes d'erreurs et n'acceptent aucune responsabilité quant à l'exactitude future des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ou à la survenance réelle des développements prévus. Vous ne devez pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Tous les dispositifs et thérapies ONWARD mentionnés ici, y compris, mais sans s'y limiter, ARC-IM, ARC-EX et ARC Therapy, sont expérimentaux et ne sont pas disponibles pour un usage commercial.