Ontex kondigt wissel van Chief Financial Officer aan

Aalst, België, 8 april 2023 – Ontex Group NV, een toonaangevende internationale leverancier van oplossingen in persoonlijke hygiëne, kondigt aan dat Peter Vanneste, Chief Financial Officer bij Ontex, heeft beslist om Ontex begin oktober 2023 te verlaten om een nieuwe functie buiten de Groep op te nemen. Zijn opvolger zal later worden bekendgemaakt. In de tussenliggende periode zullen de verantwoordelijkheden van CFO worden overgenomen door Gustavo Calvo Paz, CEO.

Gustavo Calvo Paz, CEO, verklaarde: "We erkennen de bijdrage die Peter Vanneste heeft geleverd aan het vormgeven en uitvoeren van de strategische transformatie van Ontex, inclusief succesvolle desinvesteringen die bijdragen aan de heroriëntering van het bedrijf. Hij begeleidde ook het bedrijf door de moeilijke macro-economische omstandigheden met een duidelijke focus op Ontex’ financiële gezondheid en organisatie. Hierdoor kon Ontex geleidelijk de winstgevende groei herstellen en zijn balans verbeteren. We wensen Peter het beste met zijn volgende professionele uitdaging."

Inlichtingen

Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media Maarten Verbanck +32 53 33 36 20 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende, internationale ontwikkelaar en producent van hygiëneproducten en -diensten voor retailers en de zorgsector, met een grote expertise in babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in ongeveer 100 landen via toonaangevende retailermerken, lifestyle merken en eigen merken van de Ontex groep. Wereldwijd werken er ongeveer 7,500 mensen voor Ontex in 21 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, België. De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext Brussel en Ontex maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, kan u terecht op ontex.com of Ontex volgen op LinkedIn , Facebook , Instagram en YouTube .

Bijlage