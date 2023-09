Novartis nomme Patrick Horber, Docteur en médecine, au poste de President, International, alors que Marie-France Tschudin, President, Innovative Medicines International et Chief Commercial Officer, quitte le Comité exécutif de Novartis

Après près de sept années chez Novartis et plus de quatre années en tant que membre du Comité exécutif de Novartis, Mme Tschudin poursuivra sa carrière de leader en dehors de Novartis

Le Dr Horber conduira la prochaine phase de croissance internationale, façonnera la stratégie commerciale et poursuivra le leadership de Novartis pour réinventer la médecine pour les patients du monde entier

Bâle, le 6 septembre 2023 — Novartis a annoncé aujourd’hui que Marie-France Tschudin, President, Innovative Medicines International et Chief Commercial Officer, a décidé de quitter la société et ne fera plus partie du Comité exécutif de Novartis (ECN) à compter du 15 septembre, après près de sept années en tant que leader commercial chez Novartis. Patrick Horber, Docteur en médecine, actuellement Senior Vice President et President, Immunology chez AbbVie, a été nommé President, International, sous la direction de Vas Narasimhan, Docteur en médecine, CEO de Novartis. Le Dr Horber prendra ses fonctions dans le courant de l’année et deviendra membre de l’ECN. Mukul Mehta, Chief Financial Officer, International, dirigera l’unité par intérim jusqu’à ce que le Dr Horber prenne ses fonctions.

« Je quitte Novartis très fière, avec un fort sentiment d’accomplissement quant à la manière dont nous avons atteint notre mission », a déclaré Marie-France Tschudin. « Je souhaite exprimer ma profonde estime et ma gratitude à tous mes collègues de Novartis du monde entier pour leur confiance, leur travail acharné et leurs efforts incessants pour fournir encore plus rapidement aux patients les traitements dont ils ont besoin. »

Vas Narasimhan a déclaré : « Je tiens à remercier Marie-France pour son leadership extraordinaire au cours de ses près de sept années chez Novartis. Elle a joué un rôle essentiel dans la refonte de notre modèle commercial et dans la façon dont nous fournissons des médicaments innovants aux patients du monde entier. Marie-France a conduit ses équipes à une croissance remarquable. L’impact qu’elle a eu sur notre entreprise, nos employés et les patients du monde entier sera durable. Je lui souhaite le meilleur, personnellement et professionellement. »

« Je me réjouis d’accueillir Patrick chez Novartis. Il est un leader reconnu avec une grande expertise en matière de performance commerciale à l’échelle mondiale, et je suis convaincu qu’il contribuera à dynamiser notre croissance alors que Novartis débute une nouvelle ère en tant que société pleinement dédiée aux médicaments innovants. »

Patrick Horber a déclaré : « En tant que médecin suisse, c’est un privilège pour moi de rejoindre Novartis, un pilier de l’innovation biomédicale mondiale et du progrès scientifique. Je me réjouis de travailler avec nos équipes pour réinventer la médecine pour et avec les patients du monde entier. »

Le Dr Horber est titulaire d’un diplôme de Docteur en médecine de l’Université de Zurich. Originaire de Suisse, il a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur biopharmaceutique et une compréhension approfondie du marché pharmaceutique mondial. Dans son dernier rôle en tant que Senior Vice President et President, Immunology chez AbbVie, le Dr Horber était responsable de la Franchise d’immunologie au niveau mondial, dirigeant la stratégie mondiale et l’exécution aux États-Unis, notamment le développement commercial mondial. Auparavant, il a occupé divers postes de direction aux États-Unis et en Europe.

Avis de non-responsabilité

Le présent document fait part de prévisions impliquant des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels matériellement différents des résultats, performances ou réalisations annoncés ou déduits de telles déclarations. Certains risques associés à ces déclarations sont résumés dans la version anglaise de ce communiqué, ainsi que dans le plus récent formulaire 20-F soumis par Novartis AG à la Securities and Exchange Commission (SEC) (autorité de régulation des marchés financiers des Etats-Unis). Le lecteur est invité à lire attentivement ces résumés.

À propos de Novartis

Novartis réinvente la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens. En tant que leader mondial des médicaments, nous utilisons des technologies scientifiques et numériques innovantes pour créer des traitements transformateurs dans les domaines où les besoins médicaux sont importants. Animés par l'objectif de trouver de nouveaux médicaments, nous nous classons systématiquement parmi les premières sociétés mondiales en matière d'investissements dans la recherche et le développement. Les produits de Novartis touchent près de 800 millions de personnes dans le monde et nous trouvons des moyens innovants pour élargir l'accès à nos traitements les plus récents. Quelque 103 000 personnes de plus de 140 nationalités travaillent chez Novartis dans le monde entier. Pour en savoir plus, prière de consulter notre site internet : https://www.novartis.com

