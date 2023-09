Nanterre, le 6 septembre 2023

VINCI Supporteur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Le groupe VINCI devient aujourd’hui partenaire du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en tant que Supporteur Officiel.

Les engagements de Paris 2024 pour offrir des Jeux plus responsables, avec l'objectif de réduire de moitié les émissions de carbone par rapport aux Jeux précédents, tout en proposant des opportunités d’emploi et en valorisant l’impact positif du sport sur la société, sont particulièrement alignés avec ceux de VINCI. Le Groupe déploie en effet des solutions pour accélérer la transformation du cadre de vie et des infrastructures en France notamment, en jouant pleinement son rôle de partenaire privé d’utilité publique.

L’engagement environnemental de VINCI pour 2030, qui porte entre autres sur la réduction de 40 % des émissions de CO 2 des scopes 1 et 2, est à l’œuvre par exemple avec l’utilisation de bétons bas carbone pour la construction du Village des athlètes à Saint-Denis. Dans le domaine sportif, le Groupe a été le premier à organiser avec le Paris FC un tournoi de football mixte avec des centres de formation professionnels. La VINCI Mixed Cup se remporte avec le résultat cumulé des confrontations des équipes féminines et masculines d’un même club.

De nombreuses équipes du groupe VINCI sont déjà mobilisées pour préparer l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques, par exemple sur le projet Universeine à Saint-Denis développé avec la SOLIDEO, où sera implanté le Village des athlètes ou encore au Stade de France qui accueillera des épreuves sportives et les cérémonies de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Par ailleurs, les experts du Groupe en maintenance et services multi-techniques apportent leur soutien au quotidien aux équipes de Paris 2024 avec le facility management de leur siège.

Avec plus de 100 000 employés en France, VINCI participera pleinement au succès populaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et pourra ensuite contribuer à la diffusion des bonnes pratiques environnementales et sociétales expérimentées lors de cet événement mondial.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 272 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com









