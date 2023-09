Aspocomp Group Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 6.9.2023 klo 10.30





Aspocompin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on valittu seuraavat jäsenet:





- Päivi Marttila, Etola Groupin ja Erkki Etolan nimeämänä

- Kyösti Kakkonen, Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n nimeämänä

- Mikko Montonen, Aspocompin kolmanneksi suurin osakkeenomistaja.



Aspocompin osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, mikäli häntä ei ole nimetty toimikunnan varsinaiseksi jäseneksi. Kolme suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät vuosittain yhtiön osakasluettelon syyskuun 1. arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.



Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkitsemisesta sekä ehdotus hallituksen jäsenistä.





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Mikko Montonen

toimitusjohtaja





