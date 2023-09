Mobiliser la nature pour faire face aux trois périls clés : incendies incontrôlables, inondations et chaleur extrême

WATERLOO, Ontario, 06 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La réalité des changements climatiques frappe directement le Canada. Presque quotidiennement, les Canadiens voient des communautés ravagées par des feux de forêt, des maisons inondées et des personnes vulnérables souffrant de chaleur extrême.



C’est dans ce contexte que le Centre Intact d’adaptation au climat de l’Université de Waterloo publie de nouvelles lignes directrices pour protéger sa propriété en travaillant avec la nature afin de limiter les effets des phénomènes météorologiques extrêmes. Il s’agit par exemple de planter un jardin de pluie pour absorber l’eau et prévenir les inondations en sous-sol, de planter des arbres d’ombrage pour éviter que la lumière du soleil ne réchauffe directement l’habitation, ou de tondre la pelouse et élaguer les arbres pour réduire les combustibles potentiels.

Dans un contexte météorologique extrême, la définition de ce qui est écologique dépasse l’idée initiale de la décarbonisation : il faut tenir compte à la fois de la résilience au climat et de la nature.

« Nous devons nous servir de toutes les solutions naturelles et techniques disponibles pour nous préparer aux changements climatiques, y compris à la maison », explique Joanna Eyquem, qui a dirigé l’élaboration de la nouvelle infographie. « Les solutions s’harmonisant avec la nature viennent non seulement réduire les risques, mais aussi améliorer la santé et la qualité de vie. Mais il faut trouver les bonnes solutions aux bons problèmes. Là où les feux incontrôlés posent un risque, par exemple, on prendra des mesures particulières pour réduire les matières combustibles autour de la maison, comme tailler les branches basses pour dégager le sol et enlever les conifères près de la demeure. »

Les mesures suggérées dans l’infographie appuient le Canada dans l’atteinte des cibles de protection des ménages récemment annoncées dans la Stratégie nationale d’adaptation, soit :

que d’ici 2025, 60 % des Canadiens, y compris dans le Nord et chez les peuples autochtones, connaissent les risques de catastrophes qui touchent leur ménage;

que d’ici 2025, 50 % des Canadiens aient pris des mesures concrètes pour mieux se préparer aux risques des changements climatiques qui touchent leur ménage.

Pour atteindre ces objectifs à temps, il est essentiel de communiquer clairement les risques des changements climatiques et les solutions à domicile aux résidents.

« La Stratégie nationale d’adaptation est un pas dans la bonne direction. Il faut maintenant l’appliquer de façon concrète, affirme Blair Feltmate, Ph. D., président du Centre Intact. Ça veut dire qu’il faut diffuser des lignes directrices claires pour que tout le monde puisse viser la résilience au quotidien. »

Les nouvelles lignes directrices sur les solutions naturelles à domicile sont disponibles gratuitement et peuvent être adaptées à divers publics. Elles font partie d’une série de lignes directrices en trois étapes conçues pour aider les Canadiens à affronter les inondations, les feux incontrôlés et la chaleur extrême.

Les gouvernements et les entreprises peuvent aider les résidents à prendre de bonnes initiatives avant la prochaine catastrophe en distribuant cette infographie gratuite.

À propos du Centre Intact d’adaptation au climat

Le Centre intact d’adaptation au climat est un centre de recherches appliquées de l’Université de Waterloo qui a été fondé en 2015 grâce au financement d’Intact Corporation Financière, le plus grand assureur en dommages au Canada. Il aide les propriétaires, les communautés et les entreprises à réduire les risques associés aux changements climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes.

