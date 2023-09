Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 6.9.2023 klo 13.15



SaraRasa laajentaa pellettimyyntiään Japaniin

SaraRasa Bioindo Pte. Ltd. on sopinut japanilaisen Kanematsu Corporationin kanssa 10 000 tonnin pellettitoimituksesta yhtenä laivalähetyksenä Japanin markkinoille syyskuun alussa. Lähetyksen arvo on noin 1,3 miljoonaa euroa. SaraRasa on aiemmin toimittanut noin 10 800 tonnia pellettejä Japaniin konttikuljetuksina Kanematsu Corporationin kautta.

”Tämä bulkkitoimitus yhdessä viime talven konttitoimitusten kanssa tekee SaraRasasta hyväksytyn toimittajan Japanin premium-pellettimarkkinoilla. Japani on tunnetusti vakaa ja korkeamman hintatason pellettien tuontimarkkina, ja olemme iloisia tästä mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä Kanematsu-yhtiön kanssa tällä sopimuksella", sanoo SaraRasan johtaja Ilari Koskelo.

Dovre Group Oyj omistaa 19,9 % SaraRasan osakkeista ja esittää omistuksen käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina.

SaraRasa Bioindo Pte. Ltd.

Ilari Koskelo, johtaja

ilari.koskelo@navdata.fi

SaraRasa Bioindo Pte. Ltd., joka käyttää puuteollisuuden jäännösmateriaaleja pellettien tuottajana, omistaa ja operoi puupellettien tuotantotehdasta Surabayassa, Indonesiassa. SaraRasan suurimmat osakkeenomistajat ovat Navdata Oy, Dovre Group Oyj ja Finnfund.

Kanematsu Corporation on japanilainen kauppahuone, joka myy erilaisia kaupallisia tuotteita, harjoittaa kauppatavaroiden tuotantoa, sijoittaa yrityksiin ja tarjoaa niihin liittyviä palveluita. Kanematsu Corporationilla on laaja kokemus biopolttoaineiden tuomisesta Japanin markkinoille, erityisesti energiantuotanto-, teräs- ja kemiantehtaille. Verkkosivut: https://www.kanematsu.co.jp/en/

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Groupin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 800 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Verkkosivut: www.dovregroup.com

