Marimekon uudistettu Tukholman-lippulaivamyymälä avautuu

Marimekko avaa täysin remontoidun lippulaivamyymälänsä Tukholmassa torstaina 7.9.2023. Designtalon uudistettu kokemuksellinen myymälätila sijaitsee osoitteessa Norrmalmstorg 4, yhdessä kaupungin keskeisimmistä ostosalueista, Östermalmilla. Alue tunnetaan kansainvälisten muoti- ja designbrändien keskittymänä.

Uudistettu Tukholman-lippulaivamyymälä edustaa Marimekon uusinta, dynaamista myymäläkonseptia, joka ilmentää designyhtiön optimistista ja luovaa lifestyle-filosofiaa. Kokemuksellisen ja jatkuvasti muuntautuvan myymäläkonseptin arkkitehtuurissa on viittauksia Marimekon Herttoniemen kangaspainoon. Tila on suunniteltu toimimaan inspiroivien visuaalisten kokemusten ja tapahtumien alustana sekä Marimekon yhteisön luovana kohtaamispaikkana. Myymälän tuotevalikoima sisältää vaatetusta, laukkuja ja asusteita sekä kodintuotteita.

”Marimekon Tukholman-lippulaivamyymälällä ja myöhemmin syksyllä avattavalla Kööpenhaminan-lippulaivamyymälällä on tärkeä rooli bränditunnettuudemme ja -positioinnin rakentamisessa laajemmin Skandinaviassa. Tukholman ja Kööpenhaminan lippulaivat on suunniteltu brändikulttuurimme sydämiksi, jotka inspiroivat niin nykyisiä kuin uusia Marimekon asiakkaita iloisella lifestyle-designfilosofiallamme, ja tukevat monikanavaista myyntiä alueella. Nämä myymälät ovat strategisia investointeja kasvumme skaalaamiseen kansainvälisillä markkinoilla tulevina vuosina”, sanoo Noora Laurila, Marimekon Region West -alueen myyntijohtaja.

Pohjois-Eurooppa on yksi Marimekon päämarkkina-alueista, ja Marimekko lähestyy markkina-alueitaan avainkaupunkien kautta.

Kuvia Tukholman-lippulaivamyymälästä on ladattavissa Marimekon kuvapankista .

