OTC Markets Group Mengumumkan Perluasan Hubungan dengan Moomoo Financial Inc.

NEW YORK, Sept. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), operator pasar keuangan lebih dari 12.000 sekuritas AS dan global, hari ini mengumumkan perluasan perjanjian dengan platform perdagangan AS, moomoo, yang menyediakan pengalaman perdagangan profesional dengan analisis teknis canggih, data pasar mendalam, dan komunitas daring yang aktif.



moomoo adalah platform investasi dan trading intuitif yang ditawarkan oleh Moomoo Technologies Inc., sebuah perusahaan yang berbasis di Palo Alto, California dan digunakan secara global di berbagai negara termasuk Singapura, Australia, Jepang, Malaysia, AS, dan Kanada. OTC Markets berkolaborasi pertama kali dengan anak perusahaan moomoo di Hong Kong tahun 2018 dan kemudian kolaborasi tersebut diperdalam saat perusahaan tersebut melebarkan sayap untuk menyertakan bisnis dengan lebih banyak afiliasi moomoo di Australia, Singapura, Jepang, dan Malaysia.

Dengan perjanjian baru ini, para pengguna moomoo di AS kini memiliki akses mudah ke data kuotasi top of book Real-Time Level 1+ untuk sekuritas OTCQX®, OTCQB®, dan Pink® untuk membantu dalam pengambilan keputusan perdagangan dan investasi. Kolaborasi ini meningkatkan ketersediaan data pada sekuritas ekuitas OTC bagi para investor moomoo di AS.

“Kami sangat bersemangat melihat kolaborasi kami dengan moomoo dan anak perusahaannya melebarkan sayap ke pasar utama lain di Asia, AS, dan Australia,” ujar Matthew Fuchs, Wakil Presiden Eksekutif Data dan Strategi Pasar di OTC Markets Group. “Data waktu nyata OTC Markets memberi para pengguna moomoo informasi yang dapat ditindaklanjuti pada lebih dari 12.000 sekuritas ekuitas, termasuk lebih dari 3.000 sekuritas di Asia yang diperdagangkan lintas benua, selama jam perdagangan AS.”

“moomoo berkomitmen mendukung trader baru dan profesional dengan alat ampuh dan pengalaman perdagangan unggulan melalui platformnya. Melalui kolaborasi dengan OTC Markets Group, kami dapat memberi para investor informasi tepat waktu dan komprehensif, menekan hambatan berinvestasi, dan memenuhi kebutuhan ragam investor,” ujar Justin Zacks, Wakil Presiden Strategi, Moomoo Technologies Inc.

Bisnis Data Pasar OTC Markets Group menyediakan data esensial kepada pialang, kepatuhan, dan tim manajemen risiko. Sebagai operator pasar primer, OTC Markets menyajikan data paling komprehensif, kontekstual, waktu nyata, dan analitis terkait sekuritas OTCQX, OTCQB, dan Pink.

Selengkapnya tentang produk data pasar OTC Markets Group, termasuk informasi konektivitas, kunjungi www.otcmarkets.com/market-data/overview.

Untuk menghubungi tim Data Pasar OTC Markets Group, telepon +1 (212) 220-2166 atau kirim surel ke marketdata@otcmarkets.com.

Tentang OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) mengoperasikan pasar teregulasi untuk memperdagangkan 12.000 sekuritas AS dan internasional. Standar pengungkapan berbasis data kami menjadi fondasi bagi ketiga pasar publik kami: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market dan Pink® Open Market.

Sistem Trading Alternatif (ATS) OTC Link® kami menyediakan infrastruktur pasar penting yang diandalkan oleh para pialang untuk memfasilitasi trading. Model inovatif kami menawarkan akses kepada perusahaan-perusahaan yang lebih efisien ke pasar keuangan AS.

OTC Link ATS, OTC Link ECN, dan OTC Link NQB masing-masing merupakan ATS yang diatur oleh SEC, dioperasikan oleh OTC Link LLC, pialang yang terdaftar di FINRA dan SEC, anggota SIPC.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kami menciptakan pasar yang lebih berwawasan dan lebih efisien, kunjungi www.otcmarkets.com.

Kontak Media:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com

Tentang moomoo

moomoo adalah sebuah platform investasi dan perdagangan yang mendukung para investor global dengan alat, data, dan wawasan bertaraf pro yang mudah digunakan. Memberi pengguna informasi dan teknologi penting untuk membuat keputusan investasi lebih matang. Para investor memiliki akses ke alat charting canggih, analitika teknis, dan Data Level 2. moomoo mengembangkan penggunanya, membina komunitas tempat para investor berbagi, belajar, dan berkembang bersama dalam satu tempat. moomoo menyediakan akses gratis ke kursus investasi, bahan edukasi, dan acara interaktif yang bisa didapatkan oleh investor dengan level apa pun. Para pengguna bisa bergabung dalam diskusi forum, topik yang sedang tren, dan seminar agar pengetahuan dan wawasan investasi mereka menjadi lebih baik.

moomoo didirikan di Silicon Valley, California, dan beroperasi secara global di berbagai negara termasuk Singapura, Australia, Jepang, dan Malaysia. Perusahaan induk moomoo Terdaftar di Nasdaq. moomoo bukan sekadar platform investasi Anda. Ini adalah perjalanan investasi Anda.