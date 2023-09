OTC Markets Group, Moomoo Financial Inc.와 협업 관계 확대

뉴욕, Sept. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 미국과 전 세계 1만 2,000여 개 증권을 대상으로 금융시장을 운영하는 OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM)는 미국의 거래 플랫폼 moomoo와 확장된 계약을 체결해 고급 기술 분석, 심층 시장 데이터, 활발한 온라인 커뮤니티를 통해 전문적인 거래 경험을 제공한다고 발표했다.



moomoo는 직관적인 투자 및 거래 플랫폼으로 캘리포니아주 팔로알토에 위치한 Moomoo Technologies Inc.가 운영하며, 싱가포르, 호주, 일본, 말레이시아, 미국, 캐나다 등 세계 각국에서 쓰이고 있다. OTC Markets은 2018년 홍콩에 있는 moomoo 자매 브랜드와 처음 협업했고, 이후 관계를 확장해 호주, 싱가포르, 일본, 말레이시아에 있는 moomoo의 계열사들과 거래하기 시작했다.

새로 체결한 계약에 따라, moomoo의 미국 사용자들은 Real-Time Level 1+에 손쉽게 접근해 OTCQX®, OTCQB®, Pink® 증권의 최고 매도가와 매수가를 확인할 수 있고, 이를 바탕으로 거래 및 투자 의사결정을 할 수 있다. 이번 협업을 통해 미국의 moomoo 투자자들은 OTC 지분 증권에 대한 데이터를 더 잘 활용할 수 있게 되었다.

OTC Markets Group에서 시장 데이터 및 전략을 총괄하는 수석 부사장인 Matthew Fuchs는 “아시아, 미국, 호주 등 핵심 시장에서 moomoo 및 연계 기업들과 협업을 확대할 수 있어 기쁘다”면서 “OTC Markets은 moomoo 사용자에게 미국 시장 시간 동안에 거래가 가능하고 아시아 교차 거래 증권 3,000여 개를 포함한 1만 2,000여 개 지분 증권에 대한 실행 가능한 정보를 실시간으로 제공한다”고 말했다.

Moomoo Technologies Inc.의 전략 총괄 수석 부사장인 Justin Zacks는 “moomoo는 플랫폼을 통해 초보나 전문 거래자에게 강력한 도구와 최상의 거래 경험을 제공하고자 최선을 다하고 있다. moomoo는 OTC Markets Group과 협업을 통해 투자자에게 시기 적절하고 종합적인 정보를 제공하고, 투자 장벽을 낮추고, 다양한 투자자 요구를 충족할 수 있게 되었다”고 말했다.

OTC Markets Group의 시장 데이터 사업은 핵심 데이터를 증권 중개인과 규정 준수 및 위험 관리 팀에게 제공한다. 주요 시장 운영사로서 OTC Markets은 OTCQX, OTCQB, Pink 증권에 대한 가장 종합적이고 맥락에 맞는 실시간 분석 데이터를 제공한다.

커넥티비티 정보 등 OTC Markets Group의 시장 데이터 상품에 대한 자세한 정보는 www.otcmarkets.com/market-data/overview에서 확인할 수 있다.

OTC Markets Group 시장 데이터 팀 연락처: 전화(+1 (212) 220-2166) 이메일(marketdata@otcmarkets.com)

OTC Markets Group Inc. 개요

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM)은 1만2000여개의 미국 및 해외 증권 거래를 위한 규제 시장을 운영한다. 당사의 데이터 기반 공시 표준은 OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market, Pink® Open Market 등 3곳의 공적시장의 근간을 이루고 있다.

당사의 OTC Link® Alternative Trading Systems (ATSs)는 증권 중개사들이 거래를 원활하게 하기 위해 의존하는 중요한 시장 인프라를 제공한다. 당사의 혁신적인 모델은 기업들이 미국 금융 시장에 보다 효율적으로 접근할 수 있도록 한다.

OTC Link ATS, OTC Link ECN, OTC Link NQB는 SEC의 규제를 받는 ATS이며 FINRA 및 SEC에 등록된 중개사이자 SIPC 회원사인 OTC Link LLC가 운영한다.

정보 제공 및 효율적 시장 형성을 위한 당사의 노력은 www.otcmarkets.com에서 확인할 수 있다.

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com

moomoo 개요

moomoo는 투자 및 거래 플랫폼으로 활용이 간편한 프로급 도구, 데이터, 인사이트로 세계 투자자들을 돕는다. 정보에 입각한 투자 결정에 필수적인 정보와 기술을 사용자들에게 제공하고 있다. 투자자들은 고급 차트 도구, 기술 분석, Level 2 Data 등에 접근할 수 있다. 사용자들과 함께 성장하는 moomoo는 투자자가 한 공간에서 정보를 공유하고, 배우고, 함께 성장할 수 있도록 커뮤니티를 키우고 있다. 또한 moomoo는 투자 강의, 교육 자료, 대화형 행사를 모든 수준의 투자자에게 무료로 개방하고 있다. 사용자들은 포럼 토론, 인기 주제 토의, 세미나 등에 참여하여 투자 지식과 인사이트를 향상시킬 수 있다.

캘리포니아 실리콘밸리에서 설립된 moomoo는 싱가포르, 호주, 일본, 말레이시아 등 세계 각지에서 운영되고 있다. moomoo의 모기업은 나스닥에 상장되었다. moomoo는 단순한 투자 플랫폼을 뛰어넘어 사용자의 투자 여정을 지향한다.