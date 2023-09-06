OTC Markets Group 宣布与 Moomoo Financial Inc. 拓展合作关系

纽约, Sept. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX：OTCM)，一家供 12,000 种美国和国际证券交易的金融市场的运营商，今日宣布与美国交易平台 moomoo 的拓展协议。该平台提供专业交易体验，拥有高级技术分析、深度市场数据和活跃在线社区。



moomoo 是一个直观的投资和交易平台，由 Moomoo Technologies Inc. 创建，该公司总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托。moomoo 已在全球多个国家使用，包括新加坡、澳大利亚、日本、马来西亚、美国和加拿大。OTC Markets 于 2018 年首次与 moomoo 在香港的姐妹品牌合作，随后因公司拓展与更多 moomoo 在澳大利亚、新加坡、日本和马来西亚的附属公司存在业务联系，合作关系得以加深。

通过这项新协议，moomoo 的美国用户现在可以方便地获取 OTCQX®、OTCQB® 和 Pink® 证券的实时 Level 1+ 买卖盘顶部报价数据，以协助进行交易和投资决策。该合作为 moomoo 美国投资者提供了更多 OTC 股权证券数据。

OTC Markets Group 的市场数据与战略执行副总裁 Matthew Fuchs 说道：“我们很高兴能够目睹与 moomoo 及其姐妹公司的合作不断拓展至亚洲、美国和澳大利亚等其他关键市场。”“在美国市场交易时间内，OTC Markets 的实时数据为 moomoo 用户提供了超过 12,000 种股权证券的可操作信息，包括超过 3,000 种亚洲交叉盘证券。”

“moomoo 致力于通过其平台为新手交易者和专业交易者提供强大的工具和极致的交易体验。通过与 OTC Markets Group 合作，我们能够为投资者提供及时全面的信息，降低投资门槛，满足各类投资者的需求”，Moomoo Technologies Inc. 的战略副总裁 Justin Zacks 说道。

OTC Markets Group 的市场数据业务为证券交易经纪商、合规性和风险管理团队提供了至关重要的数据。作为一级市场运营商，OTC Markets 提供了关于 OTCQX、OTCQB 和 Pink 证券的最全面、最相关和实时的分析数据。

更多有关 OTC Markets Group 市场数据产品的信息，包括建立连接信息，请访问 www.otcmarkets.com/market-data/overview。

如需联系 OTC Markets Group 市场数据团队，请拨打 +1 (212) 220-2166 或发送电子邮件至 marketdata@otcmarkets.com。

关于 OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) 运营着 12,000 种美国和国际证券交易的受监管市场。我们以数据为导向的披露标准构成了三个公开市场的基础：OTCQX® 最佳市场，OTCQB® 风险市场与 Pink® 公开市场。

我们的 OTC Link® 另类交易系统 (ATS) 提供了经纪自营商促成交易所需的关键市场基础设施。我们的创新模式为广大企业提供了进入美国金融市场的更有效渠道。

OTC Link ATS、OTC Link ECN 和 OTC Link NQB 均为受证券交易委员会监管 (SEC) 的 ATS，由 FINRA 和 SEC 注册经纪自营商、SIPC 成员 OTC Link LLC 运营。

如需详细了解我们如何创建资讯渠道更丰富、效率更高的市场，请访问 www.otcmarkets.com。

媒体联系方式：

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com

关于 moomoo

moomoo 是一个投资交易平台，为全球投资者们提供先进好用的投资工具、行情数据和见解 。该平台让用户在必要的信息和技术支持下做出明智的投资决策。在 moomoo，投资者们可以使用先进的画图工具、技术分析和 Level 2 行情数据。moomoo 搭建了供投资者们共享信息、彼此学习、共同成长的社区，提供免费的投资课程和投教材料，并举办各类互动活动。无论您是投资小白还是投资专家，都能从中获益。用户可以参与论坛交流、热点话题讨论以及研讨会，丰富其投资知识与见解。

moomoo 成立于加利福尼亚的硅谷，在全球多个国家开展业务，包括新加坡、澳大利亚、日本和马来西亚。moomoo 的母公司在 Nasdaq 上市。moomoo 不仅仅是您的投资平台，还是属于您的一场投资之旅。