OTC Markets Group 宣布拓展與 Moomoo Financial Inc. 的合作關係

紐約, Sept. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) 是一家供 12,000 種美國和全球證券進行交易的金融市場營辦商。該公司今日宣布與美國交易平台 moomoo 達成了一項拓展合作合約。moomoo 擁有先進的技術分析工具、深度剖析的市場數據以及活躍的線上社群,旨在為投資者提供專業的交易體驗。



moomoo 是總部位於加利福尼亞州帕羅奧圖的 Moomoo Technologies Inc. 旗下的一款直觀的投資與交易平台。該平台在全球多個國家被廣泛使用,包括新加坡、澳洲、日本、馬來西亞、美國和加拿大。OTC Markets 於 2018 年首次與 moomoo 在香港的姊妹品牌合作。隨後,隨著合作的深化,OTC Markets 將業務拓展至 moomoo 在澳洲、新加坡、日本和馬來西亞的更多聯屬機構。

透過這份新合約,moomoo 的美國用戶現在可以方便地查閱 OTCQX®、OTCQB® 和 Pink® 三大市場證券的即時 Level 1+ 最高檔報價簿報價數據,以幫助進行交易和投資決策。此次合作有助於 moomoo 的美國投資者更好地利用場外權益證券數據。

OTC Markets Group 的市場數據與戰略部門執行副總裁 Matthew Fuchs 表示:「我們很高興看到與 moomoo 及其姊妹公司的合作拓展到亞洲、美國和澳洲的其他主要市場。OTC Markets 的即時數據為 moomoo 平台用戶在美國市場時段提供了 12,000 多種權益證券的可操作資訊,其中包括 3,000 多種亞洲交叉盤交易證券。」

Moomoo Technologies Inc. 的戰略副總裁 Justin Zacks 表示:「moomoo 致力於透過其各個平台為新手和專業交易者提供強大的投資工具和極致的交易體驗。透過與 OTC Markets Group 合作,我們能夠為投資者提供及時、全面的資訊,降低投資門檻,並滿足不同投資者的各種需求。」

OTC Markets Group 的市場數據業務為經紀商、合規團隊和風險管理團隊提供關鍵業務數據。作為一級市場營辦商,OTC Markets 提供有關 OTCQX、OTCQB 和 Pink 三大市場證券的最全面、最權威、最即時的分析數據。

如欲了解更多關於 OTC Markets Group 的市場數據產品(包括平台接入資訊),請造訪 www.otcmarkets.com/market-data/overview。

關於 OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) 是一家供 12,000 種美國和國際證券進行交易的受規管市場的營辦商。我們以數據為驅動的披露標準構成了我們三大公開市場的基礎:OTCQX® Best Market、OTCQB® Venture Market 和 Pink® Open Market。

我們的 OTC Link® 另類交易系統 (ATS) 提供了重要的市場基礎設施,經紀交易商可以藉此來促進交易。我們的創新模式為企業進入美國金融市場提供了更高效的途徑。

OTC Link ATS、OTC Link ECN 和 OTC Link NQB 均是受美國證券交易委員會 (SEC) 監管的 ATS,由 OTC Link LLC 營運,該公司是經美國金融業監管局 (FINRA) 和 SEC 註冊的經紀交易商,亦是 SIPC 的成員。

欲了解更多關於我們如何建立更全面、更高效的市場的資訊,請造訪 www.otcmarkets.com。

傳媒聯絡人:

關於 moomoo

moomoo 是一款投資與交易平台,為全球投資者提供專業且易於使用的工具、數據和投資見解。該平台為用戶提供必要的資訊和技術,有助於用戶做出更明智的投資決策。投資者可以使用平台提供的高級圖表工具、技術分析和 Level 2 數據。moomoo 致力於與用戶共同成長,並為此打造了一個供投資者一起進行分享、學習和共同成長的社群。moomoo 提供免費的投資教學課程、指導材料和互動活動,任何級別的投資者均可從中獲益。用戶可以參與論壇討論、熱門話題和研討會,以提升自己的投資知識和投資見解。

moomoo 成立於加利福尼亞州矽谷,並在新加坡、澳洲、日本和馬來西亞等國家開展全球業務。moomoo 的母公司已在納斯達克上市。moomoo 不僅僅是您的投資平台,也是您的投資之旅。