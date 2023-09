Rovio Entertainment Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj, Pörssitiedote, 6.9.2023 klo 15.00



Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj ("Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Sega Sammy Holdings Inc:ltä. Ilmoituksen mukaan Sega Europe Limitedin omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä nousi yli 90 prosentin 6.9.2023.

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu % osakkeista ja äänistä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 89,71 0,83 90,54 82 963 825 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 88,47 0,83 89,29

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus ISIN-koodi Suora

(SMA 9:5) Välillinen

(SMA 9:6 ja 9:7) Suora

(SMA 9:5) Välillinen

(SMA 9:6 ja 9:7) FI4000266804 0 74 427 345 0% 89,71% A YHTEENSÄ 74 427 345 89,71%

B: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Optio-ohjelma 2022A N/A N/A Osaketoimitus 685 200 0,83% B YHTEENSÄ 685 200 0,83%

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä Sega Sammy Holdings Inc. - - - Sega Corporation - - - Sega Europe Limited 89,71% 0,83% 90,54%

Lisätietoa

Sega Europe Limitedin käteistarjouksen jälkikäteinen tarjousaika Rovio Entertainment Oyj:n kaikista osakkeista ja optioista on päättynyt. Jälkikäteisen tarjousajan lopullisen tuloksen mukaan jälkikäteisen tarjousajan aikana tarjotut 1 030 171 osaketta edustavat noin 1,4 prosenttia kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Rovion Osakkeista ja äänistä (poislukien Rovion hallussa olevat 6 784 762 yhtiön omaa osaketta). Yhdessä alkuperäisen tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden kanssa jälkikäteisen tarjousajan aikana pätevästi tarjotut osakkeet edustavat noin 97,7 prosenttia Rovion osakkeista ja äänistä (poislukien Rovion hallussa olevat 6 784 762 yhtiön omaa osaketta). Optio-oikeuksia ei ole tarjottu jälkikäteisen tarjousajan aikana. Kaupat jälkikäteisen tarjousajan aikana tarjotuista osakkeista toteutettiin 6.9.2023.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

Rene Lindell, talousjohtaja

Sijoittajasuhdepuhelin: +358 40 730 3442

RovioIR@rovio.com

