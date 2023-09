Genetec aide les organisations à passer en toute transparence de la réponse aux incidents aux enquêtes

MONTRÉAL, 06 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, a annoncé une nouvelle intégration entre le système de gestion des décisions Genetec Mission ControlMC, et la solution de gestion des preuves numériques Genetec ClearanceMC. Cette intégration permet aux utilisateurs de passer en toute transparence de la réponse aux incidents aux enquêtes à partir d'une interface unique.



Les équipes de sécurité d'organisations telles que les hôpitaux, les banques et les services publics traitent généralement un volume élevé d'événements et doivent fréquemment partager les preuves vidéo et les détails d’un incident avec leurs services internes, mais aussi les forces de l'ordre, les avocats et les sociétés d'assurance. Parmi ces informations, peuvent figurer des preuves vidéo, ainsi que des détails sur les événements tels qu'ils se sont déroulés et les mesures qui ont été prises durant l'incident.

Grâce à l'intégration entre Mission ControlMC et ClearanceMC, toutes les caméras impliquées dans un événement peuvent être exportées en une seule action vers une affaire dans Clearance. Cela permet de réduire le temps qu'un opérateur consacre à regrouper toutes les informations liées à une enquête et de s'assurer de ne passer à côté d’aucune caméra pertinente. Une fois téléchargés dans Clearance, les enregistrements peuvent être stockés pour une durée de conservation définie selon la nature de l'incident et la politique de l'entreprise.

Le rapport d'incident de Mission Control est également conservé dans le cadre du dossier, ce qui permet aux organisations de prouver qu'elles respectent leur politique lors du traitement d'un événement, car toutes les actions liées à l'incident sont documentées dans le rapport. Comme les exportations vidéo, ces rapports peuvent être partagés avec d'autres parties ou utilisés en interne à des fins d'audit.

« Avec l'intégration de Mission Control à Clearance, nous simplifions le processus de déclenchement d'une enquête suite à un incident. Cette efficacité permet à nos clients d'en faire plus avec leurs systèmes et les informations qu'ils collectent, et de tirer parti de la technologie existante pour atteindre leurs objectifs », déclare Erick Ceresato, directeur de groupe produits, Genetec Inc.

Les organisations peuvent demander un essai gratuit de Clearance et de Mission Control auprès des partenaires certifiés de Genetec. Pour plus d'informations sur l'intégration de Mission Control et de Clearance, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/product-releases/mission-control-3-1-2

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique mondiale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Aujourd’hui, la société développe des solutions visant à améliorer la sécurité, l’intelligence et les opérations des entreprises, des organismes gouvernementaux et des communautés dans lesquelles nous vivons. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d’accès, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI), les communications et les analyses. Fondée en 1997 et basée à Montréal au Canada, Genetec commercialise ses solutions via un vaste réseau de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2022. Genetec et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b44afbe4-4362-44fe-9bac-aab540a289b9/fr