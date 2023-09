NEURONES : 8,1% de résultat net au 1er semestre 2023

INFORMATION PRESSE

Rubrique : Résultats 1er semestre 2023 Nanterre, le 6 septembre 2023 (après Bourse)

8,1% de résultat net au 1er semestre 2023

Comptes au 30 juin (audités et en M€) S1 2022 2022 S1 2023 Chiffre d’affaires 327,1 665,4 368,7 Résultat opérationnel d’activité * 38,4 (11,7%) 77 (11,6%) 41,8 (11,3%) Résultat opérationnel 37 (11,3%) 72,9 (11%) 39,5 (10,7%) Produits financiers nets (0,3) 0 1,9 Impôt sur les résultats (10,9) (21,1) (11,4) Résultat net après impôt 25,8 (7,9%) 51,8 (7,8%) 30 (8,1%) dont part du groupe 22,1 44,3 25,4 Effectif fin de période 6 047 6 406 6 580



* avant coût des actions gratuites.

Réalisations

A l’issue du 1er semestre et après audit :

le résultat opérationnel est confirmé à 10,7% du chiffre d’affaires ;

à 30 M€, le résultat net progresse fortement (+ 16,3%) ;

la trésorerie nette (hors dettes de loyers IFRS 16) est en hausse significative (261,3 M€ vs 232,2 M€ un an plus tôt).





Perspectives

NEURONES confirme ses prévisions pour l’ensemble de l’année :

chiffre d’affaires supérieur à 730 M€,

résultat opérationnel de l’ordre de 10%.

A propos de NEURONES

Avec 6 600 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption des nouveaux usages.

Euronext Paris (compartiment B - NRO) – Euronext Tech Leaders – SRD valeurs moyennes

www.neurones.net



