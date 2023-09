NEXITY POURSUIT SON RECENTRAGE EN FRANCE AVEC LA CESSION DE SES ACTIVITÉS DE PROMOTION AU PORTUGAL

Paris, 6 septembre 2023, 18h00 CET

Dans le prolongement de la cession de sa filiale polonaise finalisée en juillet 2023, et dans le cadre du recentrage de ses activités de promotion en France, Nexity annonce la cession effective de ses activités au Portugal à la société Orion European Real Estate Fund V, fonds d'investissement immobilier géré par Orion Capital Managers.

« Ces deux cessions s’inscrivent parfaitement dans la stratégie de réallocation du capital sur les activités en France, conformément au calendrier annoncé par Nexity en février 2023 lors de ses résultats annuels. Les produits de cession et la baisse du BFR généré par la gestion extinctive des opérations restantes à l’international participeront au désendettement du Groupe et au financement de nos opérations dans le champ de la Ville durable. » - Véronique Bédague, Présidente-Directrice générale de Nexity.

NEXITY, LA VIE ENSEMBLE

Avec 8.500 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2022, Nexity, premier opérateur global d’immobilier, est présent sur tout le territoire et intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des services. Notre stratégie d’opérateur global d’’immobilier nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients, particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités. Notre raison d’être ‘la vie ensemble’ traduit notre engagement à créer pour eux, des espaces, des quartiers et des villes durables qui permettent de tisser et retisser des liens. Nexity est notamment classée, pour la quatrième année consécutive, 1er maître d‘ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes), Best Workplaces 2021 et certifiée Great Place to Work® en septembre 2022.

Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au SBF 120.

