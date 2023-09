Exploration DIOS accueille Jean-David Moore comme conseiller

MONTRÉAL, 06 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Dios Inc. (DIOS) annonce la nomination de Jean-David Moore comme conseiller chez DIOS. Jean-David (JD) Moore est un fidèle actionnaire de DIOS et détient 12 millions d’actions de DIOS. Il a été instrumental dans la décision stratégique de DIOS de mettre le focus d’exploration sur ses projets de lithium.



M. Moore a été consultant de plusieurs sociétés d’exploration minérale depuis les deux dernières décennies et a développé un bon réseau de contacts dans l’industrie. Présentement, il est administrateur de Vanstar Mining Resources Inc., Corporation Minière Fokus et Green Canada Corporation, ainsi que conseiller d’Exploration Puma Inc. Il détient avec succès d’importantes positions dans plusieurs sociétés d’exploration.

M. Moore détient un baccalauréat et une maîtrise en Génie Forestier de l’Université Laval de Québec. Il est membre de l’Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec (OIFQ). Comme chercheur forestier, il a publié plus de 70 publications scientifiques dans des revues internationales.

M. Moore a déclaré: "Je suis très fier de joindre l’équipe de DIOS comme conseiller. J’ai confiance dans leur approche systématique et scientifique pour leur génération de projets de lithium qui rehausse le potentiel d’importantes découvertes dans la région de la Baie James".

Au sujet d’Exploration Dios Inc.

DIOS est une société d’exploration minière basée au Québec ciblant le lithium et l’or et cuivre en terrain glaciaire à la Baie James, avec 1 275 claims détenus à part entière couvrant 66 700 hectares (667 km carrés) sans redevances. Ses projets de lithium se situent sur de grands contacts le long de ceintures de roches vertes du Eeyou Istchee, soit East-Clarkie, LeCaron, Lithium Nord, Némiscau Nord, Pontax Nord et Au33-Lithium33 lithium-or, K2 or-cuivre, et 33 Carats or. La force des projets lithinifères de DIOS repose sur leurs positions prospectives le long de structures géologiques majeures. L’expertise technique de l’équipe de DIOS compte plus de 30 années en gestion et exploration minière particulièrement en terrains glaciaires, tout en bâtissant des liens forts avec les communautés locales. Tous les programmes d’exploration de DIOS suivent les règles de Responsabilité Sociale des Entreprises.

Contactez:

Marie-José Girard, P. Geo M.Sc., 43-101 personne qualifiée

Présidente

mjgirard@diosexplo.com

Tel. (514) 923-9123 Website: www.diosexplo.com