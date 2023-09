Van Lanschot Kempen draagt Wendy Winkelhuijzen voor als opvolger van Richard Bruens

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 7 september 2023

Van Lanschot Kempen maakt vandaag bekend dat Richard Bruens heeft besloten om per 1 juni 2024 terug te treden als lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen Wendy Winkelhuijzen, op dit moment Chief Risk Officer en lid van de Raad van Bestuur, te benoemen als zijn opvolger. Richard Bruens zal vanaf september 2024, na afloop van zijn contract, als senior advisor van Van Lanschot Kempen en lid van de Raad van Advies van Mercier Van Lanschot in België verbonden blijven aan Van Lanschot Kempen.

Wendy Winkelhuijzen is sinds 1 september 2022 lid van de Raad van Bestuur en Chief Risk Officer. Sinds haar start bij Van Lanschot Kempen in 2001 heeft zij diverse functies vervuld binnen corporate finance, private banking, investor relations en corporate development & strategy. Zij wordt per 1 juni 2024 in de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor Private Clients Nederland en Investment Banking.

Frans Blom, voorzitter Raad van Commissarissen: ‘Richard heeft sinds 2014 een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van Van Lanschot Kempen binnen alle klantgroepen. Zijn focus op klantbeleving, persoonlijke dienstverlening en sterke commerciële teams zien we terug in een hoge waardering van onze klanten en in onze groei, zowel organisch als door overnames. De overnames van Mercier Vanderlinden in België en het online beleggingsplatform van Robeco in Nederland zijn hiervan recente voorbeelden. We zijn verheugd dat hij verbonden wil blijven aan ons huis.

Ik kijk ernaar uit de samenwerking met Wendy voort te zetten in haar nieuwe functie binnen de Raad van Bestuur. Zij kent de organisatie door en door en is uitstekend in staat de verbinding te leggen tussen de diverse expertises binnen Van Lanschot Kempen om die op een relevante manier ter beschikking te stellen voor onze klanten. Wendy heeft het afgelopen jaar grote stappen gezet met de risk- en compliance-functie vanuit een focus op klantbelang en risicoprofiel. Ze is strategisch, analytisch en combineert dit met een persoonlijke benadering gericht op het bouwen van sterke teams.´

Richard Bruens: ‘Van Lanschot Kempen is in de afgelopen jaren getransformeerd tot een wealth manager met een scherp profiel waarmee we onze klanten op een persoonlijke wijze van dienst kunnen zijn. Vanuit onze consistente strategie, een onverminderde focus op de unieke Van Lanschot Kempen-klantbeleving en de toewijding van alle collega’s zijn wij goed gepositioneerd voor verdere groei.

Na tien jaar voelt dit voor mij als een natuurlijk moment om een nieuwe uitdaging te zoeken. Ik draag vanaf 1 juni 2024 met veel plezier en vertrouwen het stokje over aan Wendy. De komende negen maanden ga ik met volle energie door met het verder uitvoering geven aan onze strategie met een focus op nog meer samenwerking tussen onze Private Clients, Wholesale & Institutional Clients en Investment Banking Clients segmenten om hen zo volop van de kennis en kunde binnen de groep te kunnen laten profiteren.’

Wendy Winkelhuijzen: ‘Voortbouwend op het sterke fundament dat Richard met zijn teams heeft neergezet, ga ik me graag inzetten voor de verdere ontwikkeling van onze onderscheidende dienstverlening voor onze huidige en toekomstige klanten. Dichtbij de klant staan en diepgaande adviesrelaties opbouwen, daar zit onze kracht en daar wil ik ook richting aan geven de komende jaren. Dat is vanaf 1 juni 2024. Tot die tijd zijn risk management en compliance mijn prioriteit. We maken goede progressie om de business met scherpe adviezen en challenges terzijde te staan en die lijn zet ik graag de komende maanden door.’

De procedure voor de selectie van een nieuwe Chief Risk Officer wordt op korte termijn gestart. De voorgenomen benoemingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders.

Media Relations T +31 20 354 45 85 mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations T +31 20 354 45 90 investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen

Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager, actief in private banking, investment management en investment banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Door onze langetermijnfocus creëren we positieve financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

Bijlage