Un comité d’experts décrit la voie à suivre pour mettre des antibiotiques essentiels sur le marché canadien

OTTAWA, 07 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La filière mondiale de nouveaux antimicrobiens ne suit pas le rythme de l’augmentation de la résistance aux antimicrobiens, et les pays du monde entier cherchent des moyens de mieux utiliser les médicaments existants tout en encourageant la mise au point et la disponibilité de nouvelles substances. Le Canada est pour sa part à la traîne par rapport à ses pairs en ce qui concerne l’accès aux médicaments existants. Dans ce contexte, un nouveau rapport provenant d’un comité d’experts décrit une voie possible vers un approvisionnement plus stable en antimicrobiens à l’avenir. Ce rapport, intitulé Vaincre la résistance, décrit une nouvelle structure de rémunération — les incitatifs économiques en aval à l’abonnement — qui offre un modèle de rechange pour aider à stimuler la recherche, la mise au point d’antimicrobiens et leur commercialisation en fournissant aux fabricants de médicaments un rendement du capital investi prévisible là où les mécanismes traditionnels du marché échouent.



« Les conséquences de la résistance aux antimicrobiens sont bien réelles et croissantes, alors que dans le même temps, les entreprises quittent cet espace commercial », a déclaré Andrew M. Morris, MD, président du comité d’experts. « Des traitements nouveaux et accessibles sont essentiels pour préserver l’efficacité des antimicrobiens qui sauvent des vies pour tout le monde au Canada, en particulier les plus vulnérables. »

Dans un rapport datant de 2019, Quand les antibiotiques échouent, le CAC a déterminé que plus de 14 000 décès au Canada étaient associés à des infections résistantes en 2018, ce qui a coûté environ 1,4 milliard de dollars aux systèmes de santé et 2 milliards de dollars à l’économie canadienne. Les coûts cumulés pour les systèmes de santé canadiens pourraient atteindre 120 milliards de dollars d’ici 2050 en raison de l’augmentation des taux de résistance. Sans un approvisionnement substantiel en nouveaux antimicrobiens efficaces, les opérations chirurgicales, les greffes, les traitements contre le cancer et même les interventions de routine deviendront de plus en plus risquées. Or, malgré l’urgence de la situation, la mise au point de nouveaux antimicrobiens avance à pas de tortue, et sur les 18 antibiotiques lancés commercialement depuis 2010, seulement trois sont commercialisés au Canada.

Contrairement à d’autres médicaments, les antimicrobiens sont souvent prescrits pour des traitements de courte durée. Parallèlement, les impératifs de l’intendance limitent leur utilisation, ce qui restreint le potentiel de génération de revenus des entreprises qui investissent dans leur mise au point. Comme pour le développement pharmaceutique en général, les coûts considérables en amont et le risque élevé d’échec viennent s’ajouter aux défis. Un système d’incitatifs en aval à l’abonnement, qui prévoit un paiement annuel fixe aux fabricants, indépendamment des ventes, est le moyen le plus prometteur pour revitaliser le marché des antimicrobiens au Canada.

Le coût global de l’incitation à la mise au point et à la commercialisation d’antimicrobiens se situe dans une fourchette allant de 2 à 4 milliards de dollars américains par médicament, une somme qui pourrait être financée par une action commune des pays à revenu élevé. Le comité a déterminé qu’une contribution équitable du Canada serait de l’ordre de 14,5 à 18 millions de dollars canadiens par an et par médicament sur une période de 10 ans, les niveaux de paiement variant considérablement en fonction de la valeur potentielle unique d’un médicament pour la santé de la population du pays.

« Le développement des antimicrobiens a changé le visage de la médecine, mais les nombreux avantages qu’ils procurent aux personnes, aux systèmes de santé et à la société sont de plus en plus menacés », a déclaré Eric M. Meslin, Ph. D., MSRC, MACSS, président-directeur général du CAC. « Le rapport détaille une approche qui maintiendrait cette myriade d’avantages en trouvant de nouveaux mécanismes pour stimuler la mise au point et la commercialisation d’antimicrobiens. »



L’Agence de la santé publique du Canada a demandé au CAC d’examiner les incitatifs économiques en aval les plus susceptibles d’encourager l’entrée sur le marché et la disponibilité durable des antimicrobiens à valeur élevée destinés à l’être humain au Canada.

Vaincre la résistance décrit les défis auxquels le Canada est confronté en matière d’accès à des antimicrobiens de grande valeur. Il traite des mesures d’incitation en aval pouvant aider à introduire sur le marché les antimicrobiens qui existent déjà et encourager le développement de nouvelles substances. Le rapport analyse aussi le rôle des politiques entourant la recherche et le développement, l’examen réglementaire, la surveillance et les tests diagnostiques, qui ont tous le potentiel de renforcer l’incidence d’un incitatif en aval.

Visitez www.rapports-cac.ca pour télécharger le rapport.

