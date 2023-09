Temenos devient la première entreprise à lancer une solution d'IA générative sécurisée dans le secteur bancaire pour aider les banques à proposer des expériences personnalisées

GENÈVE, 07 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a lancé aujourd'hui pour les banques une solution sécurisée, faisant office de première du secteur, qui utilise l'intelligence artificielle (IA) générative afin de catégoriser les transactions bancaires des clients de manière automatisée.



La catégorisation des transactions aide les banques à fournir des informations et des recommandations personnalisées, à offrir des expériences bancaires numériques plus attrayantes et intuitives ainsi qu'à améliorer la fidélité des clients avec des offres et des produits plus pertinents.

Leader de l'IA explicable, Temenos est la première entreprise à déployer l'IA générative et les grands modèles de langage (Large Language Models, LLM) dans le secteur bancaire avec une solution pour la catégorisation des transactions. Les systèmes d'IA/AM traditionnels sont déjà en train d'ouvrir la voie, en améliorant les opérations et les expériences client. Cependant, l'IA générative et les LLM peuvent mieux comprendre le langage, la vidéo, l'audio, les images et le code pour générer de nouveaux résultats de différentes modalités. Ainsi, l'essor de l'IA générative promet de déchaîner une vague d'innovation et de personnalisation, révolutionnant la façon dont les entreprises interagissent avec les clients.

La nouvelle solution d'IA générative de Temenos permet aux banques de catégoriser et de libeller les transactions des clients de manière automatique à partir de descriptions en texte libre et ce avec une grande précision dans différentes langues. Une catégorisation rapide et précise des transactions est importante pour de nombreux cas d'utilisation bancaires, notamment la définition du meilleur produit suivant, la prédiction des flux de trésorerie, les conseils sur le budget des clients, le groupement de pairs, l'analyse de l'attrition des clients et bien d'autres.

La solution d'IA générative de Temenos fait partie intégrante de la plateforme Temenos et est fournie avec les capacités bancaires numériques de Temenos. Par ailleurs, elle peut être déployée en tant que capacité indépendante pour permettre aux banques de se connecter à leur système central existant par le biais d'API avec peu, voire aucune intégration supplémentaire. Le nouveau produit constitue une solution d'IA générative sécurisée dans laquelle les modèles sont entraînés sur des données anonymes, et en production, les modèles définitifs sont déployés dans l'environnement client sans nécessiter d'échange d'informations avec un tiers.

La solution d'IA générative de Temenos a été utilisée dans un pilote avec BlueShore Financial pour fournir des informations personnalisées sur les revenus et les dépenses. Avec leur application bancaire, les clients seraient en mesure de visualiser les revenus de différentes sources comme le salaire, les intérêts, les dividendes et les revenus de location, avec des sections correspondant aux catégories fiscales canadiennes pour leur permettre de vérifier leur charge fiscale intra-annuelle et de rapprocher leur déclaration fiscale de fin d'année. Une fonction « bilan de l'année », présentant aux clients des statistiques sur leurs dépenses et leurs économies, ainsi que des comparaisons avec les autres membres de leur cohorte, constitue une façon intéressante de voir les principaux éléments de leurs finances.

Fred Cook, directeur informatique de BlueShore Financial, a déclaré : « Chez BlueShore Financial, nous avons pour passion d'améliorer le bien-être financier de nos clients dans un monde numérique interconnecté. Les données et l'IA sont essentielles à notre stratégie, et nous nous réjouissons de tirer parti en toute sécurité de nouvelles technologies qui offrent des expériences client à la fois nouvelles et innovantes. »

Prema Varadhan, présidente produit et directrice des opérations de Temenos, a commenté : « Temenos est à l'avant-garde de l'IA dans le secteur bancaire. C'est la première entreprise à apporter une véritable IA explicable à l'industrie des services financiers, aidant les institutions financières à expliquer à leurs clients, et aux clients de ces derniers, comment sont prises les décisions basées sur l'IA, et ce dans un langage professionnel simple. Nous avons continuellement investi dans l'intégration de capacités d'AM et d'IA explicable au sein de notre plateforme bancaire et nous mettons tous les produits à disposition à travers une interface ou des API simples d'utilisation. S'appuyant sur son expérience de l'IA explicable, Temenos exploite désormais la puissance de l'IA générative à titre d'étape suivante de sa feuille de route stratégique en matière d'IA, soutenant l'avenir du secteur bancaire au moyen d'un déploiement éthique, sécurisé et responsable. Nous sommes persuadés que cette transparence et cette capacité d'explication joueront un rôle crucial pour tous les cas d'utilisation de l'IA dans le secteur bancaire afin d'aider à répondre aux exigences réglementaires. »

Les capacités logicielles d'IA explicable sont intégrées dans de multiples domaines des solutions de Temenos, y compris la gestion de patrimoine, par exemple avec notre Robo-Advisor, la lutte contre le blanchiment d'argent, la minimisation de l'attrition, l'évaluation du crédit, la gestion client, l'assistance client, la vente croisée, la gestion judicieuse de l'argent, l'optimisation des collectes et la tarification sur mesure, ainsi que dans une feuille de route en cours et active pour l'amélioration du Wealth Robo-Advisor.

En intégrant l'IA et l'apprentissage machine à ses produits, Temenos a accéléré la sortie de modèles explicables étayant de multiples cas d'utilisation de l'IA, qui ne cessent de devenir plus nombreux, se concentrant sur la création de parcours client fluides et sur l'automatisation des processus manuels au moyen de capacités d'auto-apprentissage.

Sa solution de catégorisation est le premier produit de Temenos à tirer parti de l'IA générative. La société étudie d'autres cas d'utilisation de cette technologie, par exemple dans les chat bots et les interfaces client ainsi que pour guider les parcours des clients et trier et acheminer leurs demandes.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne de l'industrie et des ratios coût-revenu représentant la moitié de la moyenne sectorielle.