Avec IA Suite, Synapse veut booster la productivité de la relation client

Éditeur de logiciel SaaS, spécialiste en Intelligence Artificielle, Synapse s’est appuyé sur les récentes avancées de l'IA et notamment des IA génératives, afin d’accélérer sa quête : amener aux collaborateurs de la relation client un ensemble de modules pour booster leur confiance, leur bien être et leur productivité. Synapse IA suite est aujourd’hui déployé en production et permet d’amener le meilleur de ces nouvelles technologies dans l’environnement de travail et les processus de la relation client.

Le spécialiste de l'IA Synapse intègre le meilleur des IA génératives

Synapse possède 10 ans d'expérience dans l'utilisation de modèles de langues (Word2Vec, BERT, GPT, LLAMA) pour la conception d'assistants de productivité. Sa veille continue sur les nouveaux Large Language Models (LLM), leurs potentiels et la mesure de leurs performances, lui permet de proposer dès aujourd’hui une suite logicielle appelée Synapse IA Suite, conçue pour la relation client et déployable dans un environnement sécurisé, 100% souverain.

Comme l’exprime le CEO de Synapse, Patrick Séguéla : “Les possibilités engendrées par l'IA générative sont incomparables quand il s'agit d'améliorer la relation client. Mais améliorer la productivité demande de viser juste, d’intégrer les outils en place, de prendre en compte les contraintes métier et de permettre au management de suivre les objectifs. Nous sommes très enthousiastes d’avoir su adresser tous ces aspects dans Synapse IA Suite et d’avoir fait le tri entre buzz du moment et attentes du terrain. Notre meilleure récompense : les retours clients sont très positifs !”

Synapse IA Suite comprend ainsi un ensemble de briques fonctionnelles qui recouvrent correction orthographique et grammaticale “premium”, aide à la rédaction, la synthèse, analyse de document, et jusqu’à la génération de chatbots dans un contexte multilingue. Synapse IA Suite permet d’accéder à l'excellence rédactionnelle, la compréhension de contenu et la création d'expériences interactives exceptionnelles. L’analyse de document prend alors une dimension nouvelle en extrayant des informations clés pour renforcer la prise de décision et l’efficacité du collaborateur en lui facilitant l’accès à l’information. Pour résumer, Synapse IA suite offre une assistance proactive aux entreprises pour booster leur productivité.

Optimiser la Relation Client : le levier de productivité essentiel

La relation client est un des domaines qui va bénéficier en premier lieu des récentes avancées que propose l’IA. Leur adoption par les acteurs va constituer un critère de différenciation fort, du côté des clients mais aussi des équipes.

Les IA génératives entrent désormais dans une phase de mise en œuvre opérationnelle. “Bien que leur potentiel semble infini, leur adoption soulève des questions majeures (comme l'expérience utilisateur IA/humain et l'acceptabilité des contenus générés) auxquelles nous avons consacré nos efforts avec passion et détermination au cours des derniers mois”, ajoute Patrick.

Avec Synapse IA Suite, une nouvelle ère de possibilités est imaginable : un monde où les IA génératives et le talent des collaborateurs se rejoignent harmonieusement pour offrir une expérience de travail et une expérience client à la fois innovante et exceptionnelle.