TORONTO, 07 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle enquête nationale révèle que sept Canadiens sur dix craignent d’être atteints d’arthrite un jour ou de l’être déjà. Septembre est le Mois de la sensibilisation à l’arthrite et la Société de l’arthrite du Canada profite de l’occasion pour échanger avec les Canadiens et ainsi promouvoir la recherche, la défense de la cause, l’innovation et la sensibilisation.



L’enquête sur la sensibilisation à l’arthrite a été menée en ligne par la Société de l’arthrite du Canada auprès d’un échantillon représentatif de 1 510 Canadiens membres du Forum Angus Reid. L’enquête visait à sonder les sentiments des Canadiens de tous âges et de toutes les régions par rapport à la maladie. Dans l’enquête, trois quarts des Canadiens (73 %) ont indiqué connaître ou aimer une personne atteinte d’arthrite.

Résultats de l’enquête sur la sensibilisation à l’arthrite

73 % des Canadiens connaissent ou aiment une personne atteinte d’arthrite.

70 % des Canadiens craignent d’être atteints d’arthrite un jour, ou de l’être déjà.

40 % considèrent l’arthrite comme un effet normal du vieillissement. Le Québec (51 %) connaît la plus grande proportion de ce sentiment au pays. Les hommes (46 %) sont beaucoup plus enclins que les femmes (35 %) à dire que l’arthrite est un effet normal du vieillissement.



« Nous avons mené cette enquête afin d’approfondir notre compréhension des perceptions de l’arthrite au Canada », explique Heather Holmes, Vice-présidente, Québec et Est du Canada, de la Société de l’arthrite du Canada. « Les réponses nous indiquent que les personnes ont des inquiétudes par rapport à l’arthrite, mais qu’elles ne connaissent pas bien les faits sur la maladie. »

Nous avons aussi demandé aux Canadiens combien de formes d’arthrite existaient. Leurs réponses – ci-dessous – soulignent le manque de compréhension de la complexité de la maladie :

Selon vous, combien de formes d’arthrite existent?

Ne sais pas/pas certain 45% 100 et plus 3% Entre 50 et 100 6% Entre 25 et 49 6% Entre 10 et 24 15% Entre 5 et 9 18% Moins de 5 7%





« Il existe plus de 100 formes d’arthrite et de maladies connexes », confirme Mme Holmes. « En plus d’être courante, cette maladie est terriblement complexe. Si elle n’est pas traitée de manière efficace, l’arthrite peut accroître le risque d’être atteint d’autres maladies graves, notamment l’obésité, le diabète, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, les troubles de santé mentale et des incapacités progressives. Nous devons vraiment sensibiliser les gens à la prévalence et aux répercussions de l’arthrite. »

Plus de faits saillants à propos de l’arthrite :

L’arthrite est une maladie chronique qui touche plus de personnes que le diabète, les maladies cardiaques, le cancer et les accidents vasculaires cérébraux réunis.

L’arthrite est souvent un combat silencieux, de nombreuses personnes atteintes de la maladie cherchent à dissimuler leur douleur, car il circule de nombreuses idées fausses voulant qu’il s’agisse d’une maladie de personnes âgées. L’arthrite n’est pas une maladie de personnes âgées – en fait, plus de 50 % des Canadiens atteints d’arthrite ont moins de 65 ans.

L’arthrite peut causer de la douleur, de la dégénérescence, de l’inflammation ou de l’enflure dans les articulations, elle peut nuire aux mouvements et à la qualité de vie.Septembre est le Mois de la sensibilisation à l’arthrite. C’est l’occasion de mettre en lumière les réalités de l’arthrite; les faits, les mythes, les personnes touchées par cette maladie incurable et le besoin d’action pour lutter contre celle-ci. « Plus de six millions de Canadiens sont atteints d’arthrite – c’est un Canadien sur cinq », affirme Mme Holmes. « Si rien n’est fait, ce chiffre grimpera à neuf millions d’ici 2040. Ensemble, nous pouvons améliorer les choses. »

À propos de l’enquête

Il s’agit des conclusions d’une enquête menée en ligne par la Société de l’arthrite du Canada du 4 au 8 août 2023, auprès d’un échantillon représentatif de 1 510 Canadiens membres du Forum Angus Reid. L’enquête a été effectuée en anglais et en français. Uniquement à des fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille aurait une marge d’erreur de +/- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de la Société de l’arthrite du Canada

La Société de l’arthrite du Canada représente les six millions de Canadiens vivant avec l’arthrite aujourd’hui et les millions d’autres qui sont touchés ou à risque de l’être. Grâce à la confiance et au soutien de nos donateurs et de ses bénévoles, la Société de l’arthrite du Canada combat l’arthrite par la recherche, la défense de la cause, l’innovation, l’information et le soutien. Nous sommes le plus important bailleur de fonds caritatif de la recherche de pointe sur l’arthrite au Canada. Nous redoublerons d’efforts jusqu’à ce que tout le monde soit libéré de la douleur brûlante de l’arthrite. La Société de l’arthrite du Canada est agréée par le Programme de normes d’Imagine Canada. Pour de plus amples renseignements ou pour faire un don ou du bénévolat, visitez arthrite.ca.

