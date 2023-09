Delårsrapport 1. halvår 2023/24

RESUMÉ

Resultat før værdireguleringer og skat (og før skat af resultat af joint ventures) for 1. halvår 2023/24 udgør DKK 2,5 mio. mod DKK 3,2 mio. i samme periode året før. Resultatet fordeles med DKK 2,2 mio. i 1. kvartal 2023/24 og DKK 0,3 mio. i 2. kvartal 2023/24.

Ledelsen er tilfreds med driften af koncernens ejendomsportefølje, der udvikler sig positivt.

Nettolejeindtægterne udgjorde i 1. halvår 2023/24 DKK 23,9 mio. mod DKK 22,1 mio. i sammenligningsperioden (like for like). I forhold til sammenligningsperioden er nettolejeindtægterne på koncernens nuværende ejendomsportefølje således steget med ca. 8 %.

Både besøgstal og omsætning i koncernens centre viser generelt en positiv udvikling sammenlignet med tilsvarende måneder i 2022/23.

I kraft af bl.a. fortsat stigende renter har ledelsen dog valgt at forøge afkastkravet med 0,25 procentpoint for koncernens danske shoppingcentre, hvilket påvirker resultatet for 1. halvår 2023/24 negativt.

Det samlede resultat før skat (og før skat af resultat af joint ventures) udgør DKK -24,9 mio. og består af et positivt driftsresultat i ejendomsporteføljen på DKK 6,1 mio., et resultat i restaktiviteter på DKK -3,6 mio. og værdireguleringer og nedskrivninger i ejendomsporteføljen på netto DKK -27,4 mio.

Periodens resultat udgør DKK -23,9 mio. mod DKK 2,3 mio. i sammenligningsperioden.

Balancen udgør pr. 31. juli 2023 DKK 1.045,9 mio., og egenkapitalen udgør DKK 371,0 mio. svarende til en soliditet på 35,5 %. Ejendomsporteføljen udgør 89,6 % af koncernens balance.

Joint venture-partnerne, CapMan Nordic Real Estate og Agat Ejendomme, har besluttet at undersøge mulighederne for et eventuelt salg af Broen Shopping. Mægler er valgt, og udbudsprocessen forventes igangsat inden for kort tid.

FORVENTNINGER TIL 2023/24 OG ANDRE UDSAGN OM FREMTIDEN



Ledelsen forventer fortsat for regnskabsåret 2023/24 et koncernresultat før værdireguleringer og skat på DKK 0-5 mio.

Resultatforventningerne fordeles således:

Et resultat før værdireguleringer og skat af ejendomsporteføljen på DKK 7-12 mio. og

Et resultat før skat af restaktiviteterne på i niveauet DKK -7 mio.

Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningens side 8-9.





Kontaktdetaljer:

Adm. direktør Robert Andersen

Tel. +45 8896 1010

