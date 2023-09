Resonac schließt Partnerschaft mit Matmerize, um Pionierarbeit bei der Weiterentwicklung der 6G-Technologie durch innovative KI-Software zu leisten

ATLANTA, Sept. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen einer bedeutenden Zusammenarbeit haben Matmerize, Inc., ein KI-Innovator in Bezug auf die Entwicklung von Werkstoffen, und die Resonac Corporation eine strategische Partnerschaft mit dem Ziel geschlossen, die Landschaft der 6G-Technologie zu revolutionieren. Auf Basis der soliden Grundlage der Zusammenarbeit wird Resonac die Leistungsfähigkeit der KI-Softwaretechnologie PolymRize™ von Matmerize nutzen, um die Entwicklung von außergewöhnlichen Hochleistungs- und Verbundwerkstoffen für die 6G-Technologie und darüber hinaus zu beschleunigen.



Im Januar 2023 kündigte die Resonac Corporation Pläne an, neue Halbleiterwerkstoffe für 6G, den Telekommunikationsstandard der nächsten Generation nach 5G, zu entwickeln. Da 6G 100 Mal schneller sein soll als 5G, werden neue Halbleiterwerkstoffe benötigt, um die mit der höheren Kommunikationsgeschwindigkeit verbundenen Übertragungsverluste deutlich zu reduzieren. Um diese Anforderung zu erfüllen, wird Resonac in Zusammenarbeit mit Matmerize, Inc. die optimalen Werkstoffe mit den erforderlichen Eigenschaften mithilfe von Berechnungsmethoden und künstlicher Intelligenz (KI) identifizieren. Während manuelle Tests mit herkömmlichen Verfahren drei Monate für die Bewertung einer einzigen Werkstoffkombination benötigen würden, verkürzt die KI-Software PolymRize™ von Matmerize die benötigte Zeit auf einen einzigen Tag und kann innerhalb derselben Zeitspanne von drei Monaten bis zu 90 Kombinationen bewerten. Das Ergebnis verspricht, eine Verschmelzung von Werkstofftechnik und künstlicher Intelligenz zu sein, die die Entwicklung der 6G-Technologie neu definieren wird.

PolymRize™ nutzt die firmeneigenen Daten von Matmerize sowie kundenspezifische Daten, um Vorhersagemodelle zu erstellen. Sobald diese Modelle erstellt sind, lassen sich die Eigenschaften neuartiger, noch zu synthetisierender Polymere, Verbundstoffe und Formulierungen mit den damit verbundenen Unsicherheiten schnell vorhersagen. Die Software verwendet automatisierte und generative Design-Tools, um ideale Kandidaten zu empfehlen, die die Eigenschaftsanforderungen für die darauf folgenden physikalischen Experimente erfüllen. PolymRize™ beschleunigt somit die Entwicklung der Zielwerkstoffe und reduziert sowohl Zeit als auch Kosten drastisch. Darüber hinaus bietet es einen Rahmen für die Datenverwaltung und -organisation und ist zu einem zuverlässigen digitalen Hilfsmittel für Chemiker und Verfahrenstechniker geworden.

In einer Pilotinitiative hat Resonac die Fähigkeiten von Matmerize bewertet. Für die wichtigsten Werkstoffeigenschaften, die für die 6G-Technologie relevant sind, wurden mithilfe von PolymRize™ und Drittanbietersoftware Vorhersagemodelle erstellt. Zu den Eigenschaften gehören Bandlücke, Dielektrizitätskonstante, Brechungsindex, Glasübergangstemperatur und linearer Ausdehnungskoeffizient. Die Leistung der Modelle von PolymRizeTM und von Drittanbietern wurde anhand von Eigenschaftsvorhersagen für identische, unbesehene Testfälle bewertet. Die Vorhersagen für PolymRizeTM übertrafen die Modelle von Drittanbietern in puncto Geschwindigkeit und Genauigkeit (siehe Abbildung bezüglich der Leistung der Modelle).

„Die Zusammenarbeit mit Resonac bei der Entwicklung der 6G-Technologie ist eine bedeutende Chance für Matmerize“, so Rampi Ramprasad, Mitgründer und CEO von Matmerize. „Im Gleichklang mit der Vision von Resonac, die Technologien der nächsten Generation zu revolutionieren, und gestärkt durch das Engagement von Matmerize, KI-Algorithmen, Architekturen und virtuelle Werkstoffdesign-Fähigkeiten voranzutreiben, sind wir bereit, eine neue Ära des beschleunigten intelligenten Werkstoffdesigns einzuläuten.“

Über Matmerize:

Matmerize, eine kürzlich erfolgte Ausgründung aus dem Georgia Institute of Technology, steht an der Spitze der Entwicklung bahnbrechender Lösungen, die die Lücke zwischen KI und Werkstofftechnik schließen. Die PolymRizeTM-Plattform von Matmerize nutzt virtuelles Screening und KI-Algorithmen, um die optimalsten Werkstoffe zu identifizieren. So können Technologen ihre experimentellen Bemühungen auf die vielversprechendsten Optionen konzentrieren und damit den Prozess der Werkstofftechnik erheblich beschleunigen. PolymRizeTM steht für einen Paradigmenwechsel in der Branche, der den Kunden einen Vorsprung vor Mitbewerbern verschafft und Innovationen in einem noch nie dagewesenen Tempo vorantreibt.

Über Resonac:

Die Resonac Group ist ein neues Unternehmen, das als Ergebnis der Integration der Showa Denko Group und der Showa Denko Materials Group (ehemalige Hitachi Chemical Group) im Januar 2023 gegründet wurde. Der Jahresumsatz der Gruppe mit Halbleiter- und Elektronikwerkstoffen beläuft sich auf rund 400 Milliarden Yen, was etwa 30 % des Jahresnettoumsatzes der Gruppe ausmacht. Die Gruppe hat insbesondere bei Halbleiterwerkstoffen für den Verpackungsprozess einen weltweiten Spitzenplatz inne. Durch die Integration der beiden Unternehmen ist die Resonac Group in der Lage, Funktionen von Werkstoffen zu konzipieren und diese bis hin zu den Rohstoffen selbst zu entwickeln. Der neue Handelsname „RESONAC“ ist eine Kombination aus zwei englischen Wörtern, nämlich dem Wort „RESONATE“ und „C“ als Anfangsbuchstabe von CHEMISTRY. Die Resonac Group wird das Beste aus ihrer co-kreativen Plattform machen und die technologische Innovation mit Halbleiterherstellern, Materialherstellern und Geräteherstellern inner- und außerhalb Japans beschleunigen.

Details dazu finden Sie auf unserer Website: Resonac Holdings Corporation: https://www.resonac.com/

