Resonac 与 Matmerize 合作，利用创新的人工智能软件引领 6G 技术进步

亚特兰大, Sept. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在一次重要的合作中，材料人工智能创新者 Matmerize, Inc. 与 Resonac Corporation 已经形成了一个战略合作伙伴关系，旨在革新 6G 技术的格局。以牢固的合作基础为支撑，Resonac 将利用 Matmerize 的 PolymRize™ 人工智能软件技术，加速开发用于 6G 技术及更先进技术的卓越高性能纯材料和复合材料。



2023 年 1 月，Resonac Corporation 宣布计划开发用于 6G 的新半导体材料，6G 是继 5G 之后的下一代通信系统标准。由于 6G 的速度预计将比 5G 快 100 倍，因此需要新的半导体材料来大幅降低与更快通信速度相关的传输损耗。为满足这一要求，Resonac 将通过与 Matmerize, Inc. 的合作项目，运用计算和人工智能 (AI) 方法来识别具有所需特性的最佳材料。在传统技术的手动测试中，评估单一材料组合需要三个月的时间，而 Matmerize 的人工智能软件 PolymRize™ 将所需时间缩短至仅一天，并且能在同样三个月的时间内评估多达 90 种组合。这样的结果有望实现材料工程与人工智能的融合,预计将重新定义 6G 技术的发展。

PolymRize™ 利用 Matmerize 的专有数据或客户特定数据来构建预测模型。一旦构建完成，这些模型能迅速预测尚未合成的新型聚合物、复合物和配方的性质，以及与之相关的不确定性。该软件采用自动化和生成式设计工具，推荐满足后续物理实验性能要求的理想候选材料。因此，PolymRize™ 加速了获得目标材料的过程，极大地减少了时间和成本。此外，它引入了一个用于数据管理和组织的框架，已成为化学家和工艺工程师可靠的数字助手。

在一项试点项目中，Resonac 评估了 Matmerize 的能力。预测模型使用 PolymRize™ 和第三方软件构建而成，用于与 6G 技术相关的关键材料性质。这些性质包括能隙、介电常数、折射率、玻璃转化温度和线膨胀系数。通过对未见过的相同测试用例进行性质预测，评估了 PolymRizeTM 和第三方模型的性能。PolymRizeTM 的预测在速度和准确性方面始终优于第三方模型（参见显示模型性能的图表）。

本公告随附的媒体片段可通过点击下面的图像或链接获取:

Resonac PR: 性能模型比较

Matmerize 的联合创始人兼首席执行官 Rampi Ramprasad 说：“与 Resonac 在 6G 技术的开发上合作，对 Matmerize 来说一个绝佳的机会。秉承与 Resonac 革新下一代技术一致的愿景，依托 Matmerize 致力于推进人工智能算法、架构和虚拟材料的设计能力，我们已蓄势待发，即将开启智能材料设计大步前进的新时代。”

欲了解有关创新 PolymRizeTM 平台的更多信息，请访问：https://www.matmerize.com/polymrize

欲了解 Resonac 发布开发用于 6G 的新半导体材料的公告，请访问：

https://www.resonac.com/news/2023/03/13/2391.html

关于 Matmerize：

Matmerize 是从佐治亚理工学院（Georgia Institute of Technology）近期分拆出来的公司，处于连接人工智能与材料工程间鸿沟的创新解决方案的前沿。Matmerize 的 PolymRizeTM 平台利用虚拟筛选和人工智能算法来识别最佳材料，使技术人员能够将实验工作集中在最具前景的选择上，从而大幅加速材料工程的进程。PolymRizeTM 代表了一种行业的范式转变，使客户在竞争中取得领先地位，并以空前的速度推动创新。

关于 Resonac：

Resonac Group 是一家新成立的公司，在 2023 年 1 月由 Showa Denko Group 和 Showa Denko Materials Group（前 Hitachi Chemical Group）合并而成。该集团的半导体和电子材料年销售额约为 4,000 亿日元，约占集团年净销售额的 30%。尤其值得一提的是，该集团在全球半导体封装材料的市场份额中排名首位。两家公司的合并使 Resonac Group 能够设计材料的功能，并在内部进行开发，直至原材料阶段。新的商标名 “RESONAC” 是由两个英文单词组合而成的，即 “RESONATE” 和 “C”——CHEMISTRY 的首字母。Resonac Group 将充分利用其共创平台，并与日本国内外的半导体制造商、材料制造商和设备制造商加速技术创新。

详细信息，请参阅我们的网站： Resonac Holdings Corporation: https://www.resonac.com/

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