BIC : Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres D’Août 2023

POUR PUBLICATION IMMEDIATE



Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres

D’Août 2023

CLICHY – 06 Septembre 2023



Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, SOCIÉTÉ BIC déclare au mois d’août 2023 les transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :

Séance du Nombre de titres achetés Prix moyen

pondéré en € Montant en € 01/08/2023 2 492 55,4252 138 119,70 03/08/2023 4 500 56,9500 256 275,00 04/08/2023 4 157 57,0000 236 949,00 04/08/2023 5 000 57,0500 285 250,00 04/08/2023 1 469 57,1000 83 879,90 07/08/2023 1 821 56,9623 103 728,40 08/08/2023 1 086 57,2500 62 173,50 09/08/2023 6 913 57,5014 397 507,50 10/08/2023 14 218 57,4515 816 845,40 11/08/2023 17 394 56,8751 989 284,74 16/08/2023 1 300 57,0000 74 100,00 16/08/2023 9 411 56,8599 535 108,90 17/08/2023 3 044 57,0164 173 558,00 18/08/2023 13 048 56,3934 735 821,27 18/08/2023 1 157 56,3934 65 247,18 21/08/2023 2 200 56,8000 124 960,00 21/08/2023 14 010 56,9911 798 445,40 22/08/2023 4 045 56,9999 230 564,65 22/08/2023 1 100 57,0500 62 755,00 23/08/2023 867 57,3000 49 679,10 23/08/2023 2 000 57,3000 114 600,00 24/08/2023 1 684 57,8000 97 335,20 24/08/2023 967 57,8103 55 902,56 24/08/2023 8 673 57,8103 501 388,73 25/08/2023 2 800 57,9000 162 120,00 29/08/2023 5 418 58,7000 318 036,60 29/08/2023 8 079 58,7033 474 264,20 30/08/2023 4 717 58,9937 278 273,28 30/08/2023 3 954 59,1000 233 681,40 31/08/2023 2 524 58,9916 148 894,80 TOTAL 150 048 57,3466 8 604 749,40

À PROPOS DE BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels, de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et le Groupe possède aussi des marques emblématiques telles que BIC® Kids, BIC FlexTM, BodyMark by BIC TM, Cello®, Djeep, Lucky Stationery, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us.TM, Wite-Out®, Inkbox et plus encore. En 2022, le chiffre d’affaires de BIC était de 2 233,9 millions d’euros. Cotée sur « Euronext Paris », BIC fait partie des indices SBF120 et CAC Mid 60 et est reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et de l’éducation. Le Groupe a reçu la note de ¨A-¨ dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, visitez https://corporate.bic.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, or YouTube.

CONTACTS

Investor Relations team

investors.info@bicworld.com







Michèle Ventura

Investor Relations Senior Manager

michele.ventura@bicworld.com







Isabelle de Segonzac

Image 7, Contact Presse

+ 33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr

AGENDA 2023

TOUTES LES DATES SONT À CONFIRMER

Résultats du T3 et 9M 2023 26 octobre 2023 (après clôture du marché)

Pièce jointe