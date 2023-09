Akmene tuulepargi tuulikute järkjärguline taaskäivitamine

Alates 2. mail 2023 ehituses olevas Akmene tuulepargis toimunud intsidendist on Enefit Green teinud tihedat koostööd tuulikute tarnija General Electricu, ehitusettevõtte Merko Statyba, tehnilise konsultatsioonifirma DNV Services UK ja teiste partneritega, sealhulgas Leedu kohaliku ja riikliku tasandi valitsusasutustega, et välja selgitada asjaolusid, mis viisid ühe tuuliku kokkuvarisemiseni. Uurimise ajaks peatati kõik Akmene tuulepargi tuulikud.



Enefit Greeni juhatus arutas uurimise tulemusi 7. septembril 2023 toimunud koosolekul. Üksikasjalik algpõhjuste analüüs on jõudnud järelduseni, et vigane andur edastas tuuliku kontrollerile ebaõiget teavet, mis põhjustas tuulikutorni konstruktsioonile liigse koormuse ning sellega tuuliku kokkuvarisemise. Rikkemehhanismi tuvastamise järgselt on General Electric tuvastanud ning rakendab täiendavaid kaitsemeetmeid, et vältida selle konkreetse või sarnase juhtumi kordumist tulevikus.

Enefit Greeni juhatus arutas ja kinnitas ka General Electricu koostatud ja välja pakutud intsidendist puutumata tuulikute järkjärgulise taaskäivitamise kava. Kava näeb ette 12 turbiini järkjärguline taaskäivitamine 3 nädala jooksul alates 11. septembrist 2023. Kokkuvarisenud tuulik vahetatakse täielikult välja ja veel ühel tuulikul vahetatakse intsidendiga mitteseotud tehnilise probleemi tõttu tuuliku gondel.

Enefit Greeni juhtkonna eesmärgiks on kogu Akmene tuulepargi ehitus lõpuni viia 2024. aasta I kvartali lõpuks.





