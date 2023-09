La SPFL annonce des ajustements de la parité du droit de péage au pont Blue Water

POINT EDWARD, Ontario, 07 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société des ponts fédéraux Limitée (La SPFL) a annoncé aujourd'hui qu'elle ajuste la parité monétaire pour les droits de péage et les frais accessoires au pont Blue Water, destinés au trafic en direction des États-Unis, à compter du 1er octobre 2023. Les droits et leurs nouveaux équivalents en dollars américains sont présentés dans les tableaux ci-dessous :



EN VIGUEUR le 1er octobre 2023

Droits de péage pour

la carte prépayée

ConneXion Droits de péage en

argent comptant et

par cartes de débit ou

de crédit Devise américaine (CAD) (CAD) (USD) Voiture 4,50 $ 6,00 $ 4,50 $ Essieu supplémentaire 4,50 $ 6,00 $ 4,50 $ Commercial par essieu* 4,75 $ 6,00 $ 4,50 $

*NOTE : Le tarif commercial par essieu s’applique à tous les véhicules de 2,45 mètres (8 pi) ou plus.



CHARGES EXCEPTIONNELLES

Tous les frais indiqués s’ajoutent aux droits de péage de base.

Les véhicules à charge exceptionnelle de 5,28 mètres (17 pi 4 po) de largeur ne sont pas autorisés. (Veuillez noter qu’en raison du projet de réfection du pont Blue Water, tous les véhicules doivent temporairement respecter une limite de largeur de 3,3 mètres (11 pi).)

Les véhicules avec une charge exceptionnelle sont uniquement autorisés à traverser le pont lorsque le trafic le permet.

Pour planifier un passage, il faut appeler au 519 336-2720, poste 1, au moins 24 heures avant d’arriver au pont.

EN VIGUEUR le 1er octobre 2023

Frais pour les véhicules surdimensionnés Période A

De 21 h à 8 h 59 Période B

De 9 h à 20 h 59 CAD USD CAD USD Véhicules d’une largeur allant de 3,84 mètres (12 pi 6 po) à un maximum de 5,28 mètres (17 pi 4 po) 79,50 $ 60,25 $ 265,25 $ 201,25 $ Véhicules surchargés de 68 000 kg (150 000 livres) à 113 400 kg (250 000 livres) 79,50 $ 60,25 $ 265,25 $ 201,25 $ Véhicules surchargés de plus de 113 400 kg (250 000 livres) 159,25 $ 121,00 $ 530,50 $ 402,75 $ Véhicules d’une longueur supérieure à 30,8 mètres (101 pieds) 79,50 $ 60,25 $ 265,25 $ 201,25 $



EN VIGUEUR le 1er octobre 2023

Autres frais CAD USD Frais d’entreposage par jour civil 53,00 $ 40,25 $ Frais d’escorte pour les charges exceptionnelles et les explosifs 79,50 $ 60,25 $ Carburant diesel – 19 litres (5 gallons) 79,50 $ 60,25 $



ESCORTE

Aucuns frais d’escorte si vous disposez de votre propre escorte.

Une escorte est nécessaire pour un véhicule dont la largeur est égale ou supérieure à 3,84 mètres (12 pi 6 po). (Veuillez noter qu’en raison du projet de réfection du pont Blue Water, tous les véhicules doivent temporairement respecter une limite de largeur de 3,3 mètres (11 pi).)

Une escorte est nécessaire pour un véhicule dont la longueur est égale ou supérieure à 30,8 mètres (101 pi).



Le dernier rajustement des droits de péage au Canada a eu lieu en avril 2023.

Bien que La SPFL surveille encore activement les effets de la pandémie de la COVID-19 sur le trafic, la raison principale de la modification des droits en dollars américains est le rajustement de la parité des devises. Les droits de péage du pont Blue Water font l'objet d'évaluations semestrielles, la prochaine étant prévue pour le 1er avril 2024. Cette approche est conforme à celle des autres ponts internationaux, où les droits sont régulièrement évalués et ajustés en fonction des conditions économiques et des fluctuations des taux de change.

La SPFL encourage les voyageurs à opter pour le programme de péage prépayé ConneXion, offrant une solution rapide, simple et rentable. Au-delà des tarifs réduits, ConneXion offre la commodité du paiement automatisé et accéléré du péage. Pour vous inscrire, visitez pontsfederaux.ca/conneXion/ . Ceux qui utilisent ConneXion ont également la possibilité de lier leurs transpondeurs au système de compte Edge Pass (lien en anglais seulement), qui est géré par le Département des transports du Michigan.

Pour consulter les tarifs détaillés, visitez la page de Droits de péage du pont Blue Water sur notre site web à l'adresse pontsfederaux.ca .

Pour plus d’information :

Alexandre Gauthier

Spécialiste sénior en communication

La Société des ponts fédéraux Limitée

communications@pontsfederaux.ca

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES PONTS FÉDÉRAUX LIMITÉE

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures connexes à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de La SPFL consiste à gérer la Société de la façon la plus rigoureuse possible de sorte que ses ponts internationaux et les structures connexes soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.