資深投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 NAPCO Security Technologies, Inc. 投資者在對 NSSC 提出證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

紐約, Sept. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2022 年 11 月 7 日至 2023 年 8 月 18 日（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 NAPCO Security Technologies, Inc. (NASDAQ: NSSC) 證券之人士注意，首席原告的重要截止日期為 2023 年 10 月 30 日。



影響：如果您在集體訴訟期間購買了 NAPCO 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 NAPCO 集體訴訟，請造訪https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=18559 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。集體訴訟已提出。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 10 月 30 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功往績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了重大虛假和／或誤導性陳述及／或未披露如下事項：(1) NAPCO 未能解決有關銷貨成本（「COGS」）和存貨內部控制的任何重大缺陷； (2) NAPCO 對其內部控制重大缺陷的嚴重性輕描淡寫； (3) NAPCO 自 2022 年 9 月 30 日至今的未經審計財務報表存在「若干錯誤」，如誇大存貨和低估淨銷貨成本等，因而導致各期間毛利潤、營業收入和淨利潤被誇大； (4) 因此，NAPCO 需要重列其之前提交的若干期間的未經審計財務報表； (5) 因此，被告關於其業務、營運和前景的陳述在所有相關時間均存在重大虛假和誤導性及／或缺乏合理依據。訴訟稱，在市場了解真實詳情後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 NAPCO 集體訴訟，請造訪https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=18559 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 的律師在諸多獨立的、受人尊敬的資料來源中榜上有名且備受認可。Rosen Law Firm 已為投資者追回數億美元的資金。

律師廣告。過往結果並不保證獲得類似的結果。

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