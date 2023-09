Believe célèbre 10 ans de soutien de la musique en Asie-Pacifique, et se prépare à une prochaine décennie de croissance dans la région

Believe célèbre 10 ans de soutien à la musique en Asie-Pacifique,

et se prépare à une prochaine décennie de croissance dans la région

Paris, le 7 septembre 2023 – Believe, l'un des leaders mondiaux de la musique numérique, célèbre une décennie de présence en Asie-Pacifique, région où elle occupe des positions de leader sur de multiples marchés, ayant joué un rôle pivot dans la formation du paysage musical de la région.

Fermement ancrée dans l'écosystème musical asiatique depuis son lancement dans la région en 2013, Believe a été la première entreprise internationale à établir une présence sur le terrain en Asie-Pacifique et opère désormais dans 15 pays de la région, avec des équipes d'environ 480 personnes en Inde, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Australie et au Japon. Au cours de la dernière décennie, Believe s'est engagé à soutenir et à développer les artistes et les labels locaux à chaque étape de leur carrière, ainsi qu'à contribuer à l'émergence d'un paysage musical digital fort et dynamique. Avec plus de 10 000 labels et artistes1 signés dans la région au cours de la dernière décennie, Believe a versé plus de 700 millions d'euros de redevances à l'industrie musicale locale2, alimentant ainsi la croissance d'un écosystème musical local durable en favorisant le développement de nouveaux artistes, finançant le lancement de nouveaux labels, explorant de nouveaux genres musicaux et touchant de nouveaux publics.

Cet impact a été renforcé par les efforts continus de Believe d’investissement et de développement d’une nouvelle génération de professionnels de l’industrie musicale et d'experts du numériques. Believe a ainsi été l’une des premières entreprises à signer des accords avec les services de musique numérique locaux, soutenant également ses partenaires internationaux de musique numérique dans le déploiement de leurs services dans la région. Le Groupe a ainsi joué un rôle central dans la structuration du marché de la musique en Asie-Pacifique. Au cours des quatre dernières années uniquement, Believe APAC a connu une croissance environ deux fois supérieure à celle du marché, contribuant ainsi à renforcer et à augmenter considérablement la part de marché du contenu local3.

Sylvain Delange, directeur régional, APAC, Believe, a commenté : « Au cours des 10 dernières années dans la région APAC, nous nous sommes engagés à attirer l'attention du public local, et les revenus qui l'accompagnent, sur le contenu local. La musique est par essence locale, elle prend ses racines dans la vie quotidienne, dans la culture, la langue, les croyances, les valeurs des communautés locales. Ce sont les gens qui la créent, leur lien spécial avec le monde qui les entoure qui rend la musique unique. Je suis très fier de dire que nous avons fait des progrès significatifs dans cette mission visant à redonner de la valeur à l'industrie musicale locale afin de construire des écosystèmes musicaux plus sains, plus justes et plus diversifiés dans la région. »

Renforcement continu du leadership en Inde

En Inde, Believe est devenu l'un des plus grands acteurs de l’industrie musicale depuis 2013. L'investissement local du Groupe a été principalement axé sur la construction d'une forte présence régionale de ses équipes dans les segments de marché clés, afin de développer l'activité avec des offres adaptées à la culture et au paysage musicaux uniques du pays. Précurseur sur le marché de la bande originale, le plus important segment du marché indien de la musique se digitalisant progressivement, Believe fournit des solutions digitales de mise sur le marché aux labels de musique de Bollywood, notamment avec l'acquisition de Venus Music en 2019 (renommé Ishtar en 2021), l'un des plus grands catalogues de bandes originales de Bollywood en hindi, et celui de Think Music en 2021, une société indépendante de premier plan pour les bandes originales en langue tamoule. En 2022, Believe a également confirmé son attrait pour les producteurs de talents à succès en signant un accord exclusif avec Panorama Music, fondé par un éminent producteur, distributeur et dirigeant de studio indien. Au-delà de Bollywood, Believe est un acteur de premier plan dans la musique régionale, soutenant des artistes de toutes les langues locales et genres folkloriques tels que le pendjabi, le bhojpuri, le haryanvi, entre autres. Believe a ainsi signé les meilleurs talents locaux tels que les artistes pop pendjabi Arjan Dhillon et Chani Nattan, ainsi que MC Stan du Maharashtra qui a cumulé +1 milliard de vues sur YouTube pour sa chanson « Insaan », et le duo Cheema Y & Gur Sidhu qui a atteint +22m de streams sur Spotify pour le titre « California Love », ce dernier remportant le prix de la meilleure chanson / album pop régional en pendjabi pour « Bamb Aagya » aux radioandmusic.com CLEF Music Awards 2023, aux côtés de Brodha V (Meilleure chanson / album régional rap tamoul pour « Basti Bounce ») et Lucky Ali (Choix éditorial Outstanding Work - Musique originale).

Vivek Raina, directeur général de Believe Inde, a commenté : « Believe Inde se positionne comme une société de musique numérique haut de gamme, reconnue comme leader du développement d’artistes dans l'espace de la musique numérique. Je suis très fier et honoré de servir un catalogue d'artistes et de labels aussi varié et en croissance rapide sur l’ensemble des offres de Believe, à travers tout le pays et représentant une variété de langues. »

Un développement accéléré en Grande Chine

Dans la région de la Grande Chine, où Believe opère depuis 2016, le Groupe a massivement accéléré ses investissements ces dernières années au fur et à mesure que le marché mûrissait et que la monétisation numérique augmentait. Believe a déployé localement sa stratégie à long terme, étant l'une des premières entreprises internationales à signer des accords de distribution avec des plateformes locales et à investir de manière significative dans des équipes locales, notamment pour ses offres de Label & Artist Solutions et d’Artist Services. Avec une équipe d'environ 80 personnes réparties dans 5 bureaux dans les plus grandes villes du marché, Believe représente aujourd'hui plus de 300 labels – dont le plus grand label indépendant par catalogue et taille en Chine – et plus de 250 artistes directement via ses Solutions Premium. Les partenariats locaux de Believe ont renforcé la vaste gamme de services fournis à ses labels et artistes localement afin de les accompagner vers des niveaux de succès significatifs tels que le chanteur chinois Young Captain, l'un des principaux clients de Believe Artist Services en Chine (qui était #1 sur NetEase Music Chart et sur Douyin Hot Chart, avec 1 million de streams par jour au total).

Vincent Li, responsable commercial de Believe Greater China, a déclaré : « Alors que la structuration du marché local de la musique s'accélère à travers la Grande Chine, je suis ravi de voir l’émergence d'une gamme plus diversifiée de genres musicaux, créant des opportunités infinies permettant à de plus en plus d'artistes et de labels de se développer et d'atteindre un public plus large, à la fois localement et à l’international. En tant qu'acteur actif de cette évolution, notre objectif est de travailler main dans la main avec nos artistes et labels ainsi qu'avec les DSP, afin de contribuer à cette accélération. »

Un leadership confirmé en Asie du Sud-Est

L'Asie du Sud-Est n'en est qu'au tout début de sa croissance numérique avec une pénétration croissante des abonnements musicaux payants qui ne représente encore que 1,8 % de la population. Believe occupe des positions de leader sur les plus grands marchés de la musique de la région tels que l'Indonésie, les Philippines et la Thaïlande, mais aussi en plein essor en Malaisie, au Vietnam et à Singapour. Avec son offre complète de services déployée dans la plupart de ces territoires, les équipes d'experts de Believe tirent parti du solide réseau de partenaires musicaux numériques du Groupe et des partenariats innovants avec les DSPs pour accompagner avec succès un catalogue d'artistes et de labels locaux en constante expansion dans le développement de leur carrière et l'élargissement de leur public. Parmi eux, Tulus, le groupe de pop indonésien Tulus et la chanteuse pop Yura Yunita, ainsi que Saran, l'une des nouvelles figures de proue de la scène hip-hop thaïlandaise et 3e artiste le plus écouté sur YouTube en 2022, ont signé chez Byond, le label de hip-hop récemment lancé par Believe. Région prioritaire pour les opportunités d'investissement pour Believe, le Groupe a conclu un partenariat stratégique avec Viva Music and Artists Group aux Philippines et, plus récemment, a consolidé son équipe dirigeante pour renforcer son impact régional.

Antoine El Iman, directeur général de Believe pour l'Asie du Sud-Est, a déclaré : « Alors que nous célébrons cette étape importante, nous restons dévoués à nos missions de soutien aux artistes et labels, et de renforcement de la croissance de l'industrie musicale sud-asiatique en accueillant collectivement le changement et l'innovation, afin de leader avec excellence opérationnelle et de continuer à apporter une valeur ajoutée sur le long terme aux artistes, labels et partenaires qui nous font confiance. »

Stimuler la prochaine décennie de croissance dans la région APAC

Alors la digitalisation des marchés musicaux asiatiques et l’adoption du streaming par abonnement s’accélèrent, Believe est particulièrement bien placé pour renforcer sa position de leader de marché dans la région et de meilleur partenaire pour les artistes et labels indépendants locaux, alimentant ainsi l'augmentation rapide de la part de marché vers le contenu local et la croissance des genres musicaux régionaux.

Sylvain Delange, directeur régional de Believe pour l'APAC, a conclu : « L'héritage d’une décennie de présence de Believe en Asie-Pacifique témoigne du dévouement, de la passion et de l'engagement exceptionnels de nos équipes à soutenir les artistes à chaque étape de leur carrière et dans tous les genres musicaux, avec équité, transparence et respect. Nous sommes reconnaissants pour la confiance de nos artistes et partenaires et, alors que l'Asie se prépare à devenir le plus grand marché de la musique au monde au cours de la prochaine décennie, Believe est bien placé pour maintenir sa position de leader. Nous poursuivons avec enthousiasme ce parcours exceptionnel, et continuerons de soutenir la prochaine génération d'artistes et de labels locaux, afin d’accompagner la prochaine vague de créativité, d'innovation et de succès. »

***

Citations de services de musique numérique de premier plan, avec lesquels Believe a le privilège de collaborer en Asie du Sud-Est afin de développer des artistes et des labels dans la région :

Jay Bae, responsable global du développement des partenariats musicaux, TikTok | Bytedance, a commenté: « Je souhaite à Believe de pouvoir aider et encourager de plus en plus d'artistes asiatiques sur la scène mondiale. »

Dona Inthaxoum, responsable des partenariats avec les labels de musique APAC, Meta, a commenté : « Ce que Believe a réussi à faire, c'est de rassembler toutes ces personnes et de les éduquer, de comprendre l'industrie de la musique et aussi de renforcer la confiance. Je souhaite vraiment le meilleur à Believe pour les dix prochaines années. »

Paul Smith, directeur général, YouTube Music, APAC, a commenté : « Nous travaillons avec Believe depuis le tout début et c'est incroyable de voir leur croissance et expansion sur divers marchés de la région APAC au cours de la dernière décennie. Nous sommes ravis de voir leur croissance continue sur YouTube et nous continuerons à travailler avec l'équipe de Believe pour aider à faire de YouTube le meilleur espace pour tous les fans de musique et tous les artistes. »

À propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 720 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres Believe, TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar et Byond. Believe est cotée sur le compartiment B du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9). www.believe.com

Contacts presse :

Manon JESSUA – manon.jessua@believe.com

Yousr ABASSI – yousr.abassi@agenceproches.com | Cellulaire : +33 6 99 45 48 64



Contact Relations avec les investisseurs :

Emilie MEGEL – emilie.megel@believe.com | Cellulaire : +33 6 07 09 98 60









1 Source : Données internes. Période de 2019 à 2022, Solutions Premium en APAC uniquement (ex. Japon).

2 Source : Données internes, montant payé par le Groupe Believe aux clients APAC (Solutions Premium + Solutions Automatisées) entre avril 2013 et mars 2023.

3 Source: : CAGR des revenus numériques des clients sur le territoire APAC des Solutions Premium de Believe APAC, par rapport au TCAC des revenus numériques du marché APAC entre janvier 2019 et décembre 2022. Interne, IFPI.





