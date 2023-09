Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

eXp World Holdings nombra a Fred Reichheld como miembro de directorio

Creador de Net Promoter® System y uno de los especialistas líderes mundiales en lealtad de clientes y empleados aporta un conocimiento incomparable en satisfacción de empleados y clientes

September 07, 2023 14:17 ET | Source: eXp World Holdings, Inc. eXp World Holdings, Inc.

Bellingham, Washington, UNITED STATES