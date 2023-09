Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

eXp World Holdings Menunjuk Fred Reichheld sebagai Anggota Dewan Direksi

Pencipta Net Promoter® System dan salah satu ahli terdepan di dunia dalam bidang loyalitas pelanggan dan karyawan menghadirkan pengetahuan tidak tertandingi dalam kepuasan karyawan dan pelanggan

September 07, 2023 14:17 ET | Source: eXp World Holdings, Inc. eXp World Holdings, Inc.

Bellingham, Washington, UNITED STATES