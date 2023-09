Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

eXp World Holdings, 이사회에 Fred Reichheld 임명

Net Promoter® System 설립자이자 고객 및 직원 로열티에 관한 세계적 권위자로, 직원 및 고객 만족에 관한 독보적인 지식 공유할 것

September 07, 2023 14:17 ET | Source: eXp World Holdings, Inc. eXp World Holdings, Inc.

Bellingham, Washington, UNITED STATES