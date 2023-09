eXp World Holdings Nomeia Fred Reichheld para o Conselho Diretor

BELLINGHAM, Wash., Sept. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (a “Empresa”) anunciou esta semana a nomeação do criador do Net Promoter® System (NPS), Fred Reichheld, para o conselho de administração da Empresa, a partir de 7 de setembro de 2023.



“É com muita honra que damos as boas-vindas a Fred Reichheld ao nosso Conselho Diretor”, disse Glenn Sanford, Fundador, CEO e Diretor da eXp World Holdings. “Para as empresas que valorizam a satisfação e a lealdade dos clientes e funcionários, como nós, o Net Promoter System é perfeito. A realização de pesquisas regulares de NPS com nossos agentes e funcionários desde 2016 tem sido fundamental para a nossa missão centrada no agente, e Fred compartilhou sua sabedoria com nossa equipe na Reunião com Acionistas deste ano. Estou muito feliz em tê-lo no nosso Conselho de Administração e estou pronto para este nosso trabalho conjunto.”

Além de criar o sistema NPS, Reichheld é um palestrante bem conhecido e autor de best-sellers. Seu livro mais recente, “Winning on Purpose: The Unbeatable Strategy of Loving Customers”, explica como o NPS ajuda as empresas a se tornarem verdadeiramente centradas no cliente, terem um crescimento lucrativo através da conversão sistemática de mais clientes em promotores, e menos negativos. Ele é membro da Bain & Company e fundador da sua prática de Fidelidade. Ele se formou com honras no Harvard College (BA, 1974) e na Harvard Business School (MBA, 1978).

Simultaneamente à nomeação de Reichheld, Sir Darren Jacklin deixará o cargo, mas continuará a atuar no Conselho Diretor da eXp Realty Canada. Após essas mudanças, o conselho da eXp World Holdings passará a contar com sete diretores, quatro dos quais são independentes. Jacklin atuou no Conselho de Administração da eXp World Holdings durante quase 10 anos.

“Darren tem sido parte integrante desta empresa, e temos a sorte de ter sua visão e liderança contínuas no Conselho de Administração da eXp Canada”, disse Sanford. “Gostaria de agradecer pessoalmente a ele por toda a sua contribuição durante todos esses anos. Sua experiência com visitas a quatro continentes e mais de 50 países para orientar empreendedores e proprietários de empresas quanto a estratégias específicas e mensuráveis projetadas voltadas para o sucesso será de grande valia para nós. A eXp Canada se beneficiará muito com a sua experiência e sabedoria."

Sobre a eXp World Holdings, Inc.

A eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) é a holding da eXp Realty®, Virbela e SUCCESS® Enterprises.

A eXp Realty é a maior empresa imobiliária independente do mundo, com mais de 88.000 agentes nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, África do Sul, Índia, México, Portugal, França, Porto Rico, Brasil, Itália, Hong Kong, Colômbia, Espanha, Israel, Panamá, Alemanha, República Dominicana, Grécia, Nova Zelândia, Chile, Polônia e Dubai além de continuar a crescer em todo o mundo. Como uma empresa de capital aberto, a eXp World Holdings oferece aos profissionais do setor imobiliário a oportunidade única de ganhar prêmios de capital por metas de produção e contribuições para o crescimento geral da empresa. A eXp World Holdings e suas empresas oferecem um conjunto completo de soluções tecnológicas de corretagem e imobiliária, incluindo seu inovador modelo de corretagem residencial e comercial, serviços profissionais, ferramentas colaborativas e desenvolvimento pessoal. A corretora na nuvem tem por base a Virbela, uma plataforma 3D imersiva profundamente social e colaborativa, que permite que os agentes sejam mais conectados e produtivos. A SUCCESS® Enterprises, ancorada pela revista SUCCESS® e seus ativos de mídia, foi fundada em 1897 e é uma marca e publicação líder em desenvolvimento pessoal e profissional.

Declaração de Previsão

As declarações de previsão contidas neste documento, podem incluir expectativas futuras ou outras declarações de previsão que têm por base a atual opinião e suposições da administração que envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados previstos. As declarações de previsão são válidas apenas a partir da presente data, e a empresa não tem nenhuma obrigação de atualizar ou revisar tais declarações. Tais declarações não são garantias de desempenho futuro. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam material e adversamente diferentes dos expressos nas declarações de previsão incluem, mudanças nos negócios ou outras condições de mercado; dificuldade de manter o crescimento das despesas em níveis modestos e, ao mesmo tempo, de aumentar a receita; e outros riscos detalhados ocasionalmente nos registros da Comissão de Valores Mobiliários da empresa, incluindo, mas não se limitando ao Relatório Trimestral protocolado mais recentemente no Formulário 10-Q e no Relatório Anual no Formulário 10-K.

