eXp World Holdings แต่งตั้ง Fred Reichheld เป็นคณะกรรมการบริหาร

ผู้สร้างระบบ Net Promoter® System และหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกในด้านความภักดีของลูกค้าและพนักงาน ได้นำเสนอความรู้ที่ไม่มีใครเทียบได้เกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานและลูกค้า

September 07, 2023 14:17 ET | Source: eXp World Holdings, Inc. eXp World Holdings, Inc.

Bellingham, Washington, UNITED STATES