Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

eXp World Holdings 任命 Fred Reichheld 为董事会成员

Net Promoter® System 创始人以及全球领先的客户和员工忠诚度专家,带来了公司员工和客户满意度相关的知识

September 07, 2023 14:17 ET | Source: eXp World Holdings, Inc. eXp World Holdings, Inc.

Bellingham, Washington, UNITED STATES