VIEL & Cie - Résultat du S1 2023 : Hausse du chiffre d’affaires consolidé de 12,1%, Hausse du résultat d’exploitation de 46,1%, Hausse du résultat avant impôt de 19,7%; Hausse du résultat net de 15,9%, Hausse du résultat net pdg de 21,7%

Résultat du 1er semestre 2023

Chiffre d’affaires consolidé en hausse de 12,1%* à 553,7 millions d’euros

Résultat d’exploitation à 94,9 millions d’euros en nette progression de 46,1%*

(y compris sociétés associées)

Résultat avant impôt de 87,6 millions d’euros (+19,7% *)

Résultat net de 69,2 millions d’euros (+15,9% *)

Résultat net- part du groupe de 50,9 millions d’euros (+21,7%*)

* à cours de change courants



**Sur la base des données calculées en milliers d’euros. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change courants sont calculées sur la base des cours moyens de la période, comparés aux cours moyens de la période précédente dans le cadre de la conversion des devises des filiales consolidées du groupe. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change constants sont calculées en retenant les cours de conversion moyens de la période N-1 sur les deux périodes de comparaison



Aperçu des activités

Le niveau d’activité sur le premier semestre de l’année s’inscrit dans la continuité de l’exercice précédent toujours soutenu par la gestion de la politique monétaire des banques centrales dans un contexte d’inflation persistante. Ainsi, Compagnie Financière Tradition poursuit sa progression stimulée par sa politique de croissance organique. Le chiffre d’affaires à cours de change constants s’inscrit en hausse de 12,5% et le résultat d’exploitation d’un montant 60,9 millions contre CHF 43,9 millions en 2022 enregistre une hausse de 47,7 % à cours de change constants

L’activité de bourse en ligne évolue au cours du 1er semestre dans un contexte de ralentissement généralisé des volumes traités par les clients particuliers sur les marchés, lié à une baisse de la volatilité et de hausse rapide des taux d’intérêt favorable à l’activité de la société.

Les activités de banque privée enregistrent une très forte croissance d’activité et de rentabilité au cours de la période.

Résultats consolidés

Au premier semestre 2023, le chiffre d’affaires consolidé des filiales opérationnelles de VIEL & Cie s’élève à 553,7 millions d’euros contre 494,2 millions d’euros sur la même période en 2022, en croissance de 12,1% à cours de change courants.

A cours de change constants, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 560,5 millions d’euros en hausse de 13,4 %.

La contribution des différents pôles d’activité au chiffre d’affaires consolidé est la suivante :

En millions d'euros S1 2023 S1 2022 Intermédiation professionnelle 520,8 468,9 Bourse en ligne 32,9 25,3 Chiffre d'affaires consolidé 553,7 494,2

Le résultat d’exploitation consolidé y compris les sociétés associées de VIEL & Cie, s’établit à 94,9 millions d’euros contre 65,0 millions d’euros sur la même période en 2022 soit une hausse de 46,1%. A cours de change constants, ce résultat d’exploitation s’inscrit en hausse de 48,9% par rapport au premier semestre 2022.

La contribution des sociétés associées et des coentreprises enregistre une progression de 22,4% et s’élève à 23,5 millions d’euros.

Le résultat financier enregistre une perte nette de 7,3 millions d’euros contre un produit net de 8,2 millions d’euros au premier semestre 2022. Le résultat financier positif en 2022 s’expliquait principalement par un gain net de 15,4 millions d’euros principalement en raison d’un gain de change latent sur le rouble russe.

Le résultat avant impôt s’élève à 87,6 millions d’euros au premier semestre 2023 contre 73,2 millions d’euros en 2022 en hausse de 22,6% à cours de change constants.

Ainsi, le résultat net consolidé de VIEL & Cie s’inscrit en hausse de 15,9 % à 69,2 millions d’euros au premier semestre 2023 contre 59,7 millions d’euros sur la même période en 2022.

Le résultat net - part du groupe enregistre ainsi une hausse de 21,7% au premier semestre 2023 comparé à 2022 et s’élève à 50,9 millions d’euros, contre 41,9 millions d’euros en 2022. A cours de change constants, le résultat net - part du groupe est en hausse de 24,7%.

Bilan

Sur le bilan, le Groupe maintient son attention sur la solidité de son bilan axée sur des fonds propres importants ainsi qu’une forte position de trésorerie nette tout en minimisant le niveau d’actifs intangibles.

Ce résultat porte les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie à 589,9 millions d’euros au 30 juin 2023, dont 454,4 millions d’euros pour la part du Groupe et après déduction de la valeur brute des actions propres détenues par VIEL & Cie pour un montant de 24,6 millions d’euros au cours d’acquisition (soit une valeur de 41,7 millions d’euros au cours du 30 juin 2023).

Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés semestriels ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Leur rapport d'examen limité est en cours d'émission.

Perspectives

Sur son métier d’intermédiation professionnelle, Compagnie Financière Tradition entend poursuivre sa politique de croissance organique tout en demeurant attentif aux opportunités de croissance externe. Par ailleurs, le Groupe Compagnie Financière Tradition maintiendra son focus historique sur la qualité de son bilan et sa gestion rigoureuse des coûts. Il poursuivra ses investissements dans le déploiement de ses capacités de courtages hybrides sur l’ensemble de ses opérations et dans ses activités de data et analytiques avec le soutien de son expertise développée en data sciences.

Sur son activité bourse en ligne, Bourse Direct poursuit le développement de son activité bourse en 2023 et offre à ses clients des services toujours plus innovants, tout en conservant des tarifs parmi les plus compétitifs du marché y compris pour les traders actifs au travers de sa plateforme Tradebox. Le développement de la clientèle d’institutionnels et de son pôle Epargne sont également au centre de la stratégie de Bourse Direct aujourd’hui.

Le contexte économique de taux d’intérêt élevé apporte des revenus récurrents et une bonne visibilité sur les exercices à venir de Bourse Direct et sur les résultats de l’année 2023, qui devraient être en ligne avec la performance du 1er semestre 2023.

Rapport semestriel

Le rapport semestriel 2023 de VIEL & Cie sera mis à disposition sur le site internet de la société après finalisation de l’examen limité : https://viel.com/publications

Paris de 8 septembre 2023

A propos de VIEL & Cie

VIEL & Cie comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans plus de 30 pays, 3ième acteur mondial dans le secteur de l’intermédiation professionnelle comptant plus de 2 400 collaborateurs dans le monde, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, et une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.

L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext Paris. Pour plus d’informations sur notre Groupe, www.viel.com .

