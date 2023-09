Investors House Oyj

Lehdistötiedote 8.9.2023 klo 9.30

TONNI KUUSSA PYSÄYTTI ASUNTORAKENTAMISEN – MAKSUKYKY RATKAISTAVA ASIA

Seinään ajanut asuntorakentaminen uhkaa vetää perässään koko kansantalouden. Juurisyy ilmiölle on maksukyvyn vienyt ‘tonni kuussa’ -ilmiö. Omistus- tai sijoitusasunnon, joka on lainoitettu 300.000 € lainalla, korkokustannukset ovat kasvaneet 12.000 € per vuosi eli ‘tonnin kuussa’.

‘‘Tonni kuussa’ -ilmiö vei uusien asuntojen maksukyvyn niin kuluttajilta kuin asuntosijoittajilta. Ongelmaa voidaan ratkoa tulopuolella palkka- ja vuokratulojen kasvulla. Menopuolen keinoja ovat korkojen lasku, verojen lasku ja rakennuskustannusten lasku. Mitä enemmän odotetaan, sitä rumempaa jälki on. Siksi hieman heikommatkin ratkaisut nyt voivat olla parempia kuin ne kaikkein parhaat liian myöhään’’, sanoo Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen.

Syksyn korvalla jokainen toimija on esittänyt oman reseptinsä. Oppia haetaan finanssikriisistä, vaikka tilannekuva ja juurisyyt ovat nyt toiset.

‘’Kenraalit käyvät aina uudelleen edellistä sotaa. Finanssikriisissä raha hetkellisesti loppui. Se ratkaistiin lisäämällä rahaa elvytyspaketeilla. Nyt kyse on ensi sijassa maksukyvystä ja rahan hinnasta, vaikka pankkien jarrutusta pelätäänkin. Finanssikriisin tukipakettien sijaan parempi olisi miettiä kuinka vältetään ajautuminen 90-luvun laman kaltaiseen kierteeseen. Maksukyky on ratkaistava asia’’, Roininen sanoo.

Investors House teki H1 2023 ennätystuloksen ja sen omavaraisuusaste nousi 62 %:iin. Yhtiö näkee markkinatilanteen houkuttelevana investointimahdollisuutena.

Helsinki 8.9.2023

Investors House Oyj

Lisätiedot Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi